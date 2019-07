Sound Blaster: 30 lat rewolucji audio

Creative definiuje na nowo najwyższe granice zaawansowania technologicznego kart dźwiękowych, teraz produktami: Sound Blaster AE-9 i Sound Blaster AE-7

Spis treści

30 lat nieprzerwanych rewolucji w obszarze audio

Do roku 1989 jedynymi dźwiękami dochodzącymi z komputera były tak zwane brzęczyki. W tym samym roku narodził się Sound Blaster, a dźwięk PC został zdefiniowany na nowo. Od tego czasu sprzedano ponad 400 milionów kart dźwiękowych tej serii, a marka Sound Blaster stała się synonimem terminu „karta dźwiękowa”. Wysokiej jakości dźwięk najpierw dedykowany był graczom, a następnie doceniono go w filmach i muzyce Dzięki doświadczeniu i ekspertyzie udoskonalonej w ciągu trzech dekad innowacji audio, Sound Blaster wciąż rozwija się w technologii cyfrowego przetwarzania dźwięku. Każda nowa innowacja służyła przedefiniowaniu tego, co naprawdę oznaczają najlepsze wrażenia dźwiękowe. Jedną z ewolucji było wyprodukowanie Sound Blaster w postaci zewnętrznych kart dźwiękowych dla platform takich jak konsole do gier.

- Filozofia Sound Blaster jest prosta, ale wymagająca. Z każdym nowym produktem staramy się wprowadzić nową jakość w czterech kluczowych obszarach: technologia, wydajność, funkcja i platforma. W obecnym 30-leciu poczynimy większe postępy niż kiedykolwiek przedtem, definiując na nowo doświadczenie Sound Blaster. Seria AE, która jest naszym największym skokiem w dziedzinie innowacji kart dźwiękowych PCI-e, to dopiero początek. Jeszcze w tym kwartale przedstawimy nasz najnowszy dodatek do serii wielokanałowych zewnętrznych kart dźwiękowych „X”; będzie to pierwszy produkt Sound Blaster wyposażony w Super X-Fi, naszą wielokrotnie nagradzaną technologię holograficzną. W następnym kwartale zaprezentujemy nasze najnowsze produkty „G”. Chodzi o karty dźwiękowe przede wszystkim dla graczy które, zapewniają lepszą kompatybilność z konsolą i łatwość obsługi. Mówiąc najprościej, Sound Blaster sprawia, że dźwięk jest świetny.”- powiedział Sim Wong Hoo, dyrektor generalny Creative.

Sound Blaster AE-9

Sound Blaster AE-9 jest flagową kartą dźwiękową na PCI-e firmy Creative. Zapewnia zaspokojenie potrzeb profesjonalnych graczy i wymagających użytkowników. Wykorzystuje komponenty klasy audiofilskiej, takie jak najwyższej klasy referencyjny przetwornik cyfrowo-analogowy ESS 9038 SABRE, który zapewnia do 129 dB DNR, 32-bitowe próbkowanie 384 kHz PCM, odtwarzanie bezstratnego dźwięku DSD64 z ultra-niskimi zniekształceniami, a także oferuje kondensatory Nichicon Fine-Gold i WIMA oraz wymienne wzmacniacze. To, co naprawdę wyróżnia Sound Blaster AE-9 na tle konkurencji, to technologia CleanLineTM. Jest to nowy przełom w filtrowaniu ścieżki mikrofonu w celu uzyskania wyraźnej i bezkompromisowej komunikacji głosowej. Ta najnowsza technologia zawiera specjalnie zaprojektowane obwody i komponenty, które eliminują problemy z szynami napięciowymi i izolują niepożądane zakłócenia. Sound Blaster AE-9 jest pierwszym modelem, który zintegrował tę technologię w swoim procesorze.

Sound Blaster AE-7

Może wydawać się, że ma nieco „słabszą” specyfikację w porównaniu do Sound Blaster AE-9, ale Sound Blaster AE-7 jest bardzo wydajną kartą dźwiękową, która jest wyposażona w wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABER 9018, który oferuje do 127 dB DNR, z 32-bitowym próbkowaniem 384 kHz i odtwarzaniem DSD64. Klarowność dźwięku jest na porządku dziennym, z THD 0,0001%, co stanowi ulepszenie w stosunku do poprzednika Sound BlasterX AE-5, a także konkurencji. W swojej cenie Sound Blaster AE-7 stanowi doskonałą propozycję.

Wspólne funkcje dla Sound Blaster AE-9 i Sound Blaster AE-7

Przetwarzanie dźwięku Sound Blaster - ciesz się pełnym spektrum dostosowywania dźwięku Sound Blaster i zwiększonym realizmem dźwięku dzięki wciągającej wirtualizacji surround 5.1 i 7.1 wraz z kodowaniem Dolby Digital Live i kodowaniem DTS Connect.

Wielokrotnie nagradzane wzmacniacze słuchawek - zaprojektowany na zamówienie, wielokrotnie nagradzany wzmacniacz słuchawkowy Xamp o konstrukcji push-pull sprawia, że każdy kanał audio jest indywidualnie wzmacniany, aby zapewnić zupełnie nowy poziom nieskazitelnej jakości dźwięku.

Całkowicie nowy moduł sterowania dźwiękiem (ACM) - obie karty dźwiękowe wyposażono w moduły ACM z myślą o łatwości obsługi. ACM Sound Blaster AE-9 wyróżnia się wyświetlaczem do bezpośredniej i łatwej regulacji głośności, przełącznikiem wyboru słuchawek obsługującym różne rodzaje impedancji, wielofunkcyjnym portem wejściowym mikrofonu z zasilaniem Phantom + 48 V oraz wbudowanym wzmacniaczem.

Nowy i uproszczony interfejs oprogramowania - nowo zaprojektowane oprogramowanie Sound Blaster Command ma ulepszony interfejs, przyjazny dla użytkownika, który napędza charakterystyczną dla Creative technologię Sound Blaster Acoustic Engine, dzięki osiągnięciu większej liczby dostosowań sterowania dźwiękiem przy mniejszej liczbie kliknięć.

Ceny i dostępność

Ceny karty Sound Blaster AE-9 (w przedsprzedaży) i karty Sound Blaster AE-7 wynoszą odpowiednio 1399,99 PLN i 949,99 PLN. Oba modele są dostępne na Creative.com.

Promocja dla użytkowników Sound Blaster!

Jako gest uznania dla wsparcia w ciągu ostatnich 30 lat, Creative oferuje ekskluzywną promocję swoim fanom - możliwość uaktualnienia starych kart dźwiękowych. Chodzi o atrakcyjną 15% zniżkę na najnowsze produkty Sound Blaster. Ta promocja będzie obowiązywać w przypadku wszystkich produktów Sound Blaster, które będą mieć premiery. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę creative.com/upgrade.