Sound Blaster X3, czyli pierwsza karta z technologią Super X-Fi

Creative Technology ogłosiło dzisiaj wprowadzenie Sound Blaster X3, która jest najnowszym modelem z linii kart dźwiękowych Sound Blaster.Przetwornik cyfrowo-analogowy USB o wysokiej rozdzielczości z wielokanałowym odtwarzaniem dźwięku łączy w sobie wielokrotnie nagradzane technologie firmy Creative - przetwarzania Sound Blaster i holografię dźwieku słuchawek Super X-Fi.

W najnowszej karcie Sound Blaster X3 przełomem jest nowa technologia Super X-Fi, wykorzystana pierwszy raz w karcie Sound Blaster. Technologia ta odtwarza scenę dźwiękową zestawu głośników surround w słuchawkach i personalizuje ją, zapewniając naturalne wrażenia dźwiękowe. Użytkownicy będą mogli doświadczyć tej nagradzanej technologii (15 nagród podczas CES 2019) poprzez wyjście słuchawkowe i cieszyć się dźwiękiem jak w prawdziwym kinie.

Sound Blaster X3 posiada najnowszą i najlepszą technologię przetwarzania dźwięku, którą stworzono w oparciu o 30-letnie doświadczenie. Jest to 7.1-kanałowy przetwornik cyfrowo-analogowy USB o wysokiej rozdzielczości, oferujący odtwarzanie do 32-bitów / 192 kHz. Dodatkowo wyposażony jest w wzmacniacz słuchawkowy, który może obsługiwać słuchawki studyjne. Użytkownicy będą mogli doświadczyć efektywności przetwarzania dźwięków w zakresie głębi i efektów dookólnych w swoich ulubionych filmach. Oprócz zewnętrznego wyjścia 7.1-kanałowego karta oferuje także wirtualizację 7.1 na zaledwie 2 głośnikach. Posiada także kodowanie Dolby Digital Live do optycznego podłączenia do zewnętrznych odbiorników głośników wielokanałowych. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z technologii wirtualizacji dźwięku przestrzennego Sound Blaster, którą można w pełni dostosować do swoich potrzeb, jako spersonalizowane wstępne ustawienia korektora w celu poprawy jakości dźwięku. Podsumowując, Sound Blaster X3 to doskonała karta dźwiękowa, która zapewnia najwyższą jakość.

Dzięki nowej funkcji Balance Audio, którą posiada Sound Blaster X3, głośność można przełączać między dwoma źródłami dźwięku za pomocą jednego obrotu pokrętła. Jest to fajna funkcja dla użytkowników komputerów PC i Mac, którzy lubią czatować podczas oglądania filmów lub grania w gry, lub wolą słuchać swoich ulubionych piosenek podczas grania. Sound Blaster X3 pokazuje swoją wszechstronność pod względem łączności, oferując kompatybilność między platformami na PC, Mac, PS4 i Nintendo Switch. Jest ono obsługiwane przez nowe oprogramowanie Sound BlasterCommand dla komputerów stacjonarnych oraz dedykowaną aplikację mobilną. Wszystko po to, aby oszczędzić użytkownikom konsoli kłopotów z przełączaniem się na komputery stacjonarne w celu sterowania i dostosowywania.

Promocja dla użytkowników Sound Blaster

W ramach uznania za wsparcie w ciągu ostatnich 30 lat Creative oferuje swoim fanom ekskluzywną promocję - możliwość uaktualnienia starych kart dźwiękowych z atrakcyjnym 15% rabatem na najnowsze produkty Sound Blaster. Ta promocja będzie obowiązywać w przypadku wszystkich nadchodzących produktów Sound Blaster wprowadzonych na rynek do końca roku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę creative.com/upgrade.

Sound Blaster X3 kosztuje 539,99 zł i jest dostępny na stronie Creative.com.