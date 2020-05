Sound BlasterX AE-5 PLUS - nowa karta dźwiękowa na rynku

Creative zaprezentowało nową kartę dźwiękową klasy „Hi-Resolution”. Zwraca uwagę zastosowany w niej przetwornik cyfrowo-analogowy „SABRE32”, ale to nie jedyna jej mocna cecha.

Nowa karta dźwiękowa Creative to w zasadzie ulepszony model znanej Sound BlasterX AE-5. Dlatego została oznaczona jako Plus - sugeruje to lepsze funkcje i możliwości. A jakie? Sound BlasterX AE-5 Plus korzysta z przetwornika cyfrowo-analogowego od ESS z serii SABRE32 z autorskim wzmacniaczem słuchawkowym Creative - „Xamp”. Umożliwia to indywidualne wzmocnienie każdego z kanałów, co ma przełożyć się na optymalne odwzorowanie dźwięku - bez opóźnień i zakłóceń. Niska impedancja 1Ω pozwala na działanie w zakresie od 16 do 600Ω. Dodatkową zaletą jest system oświetlenia Aurora Reactive z 16.800.000 kolorów - załączone oprogramowanie umożliwia jego konfigurację tak, jak tylko odpowiada to użytkownikowi.

Sound BlasterX AE-5 Plus wyposażono w niezależne tory zbudowane na wzmacniaczach dla sygnału wielokanałowego 5.1. Można aktywować również tryb wielokanałowy 7.1 dzięki wirtualizacji dwóch dodatkowych kanałów. Wirtualizacja jest wykonywana przy wykorzystaniu technologii Sound BlasterSurround. Oferuje ona duże możliwości dostosowania, dzięki czemu można ustawić ją np. osobno pod kątem gier i filmów.

Ponadto karta Sound BlasterX AE-5 Plus otrzymała najnowszą wersję procesora Sound Core3D oraz technologię przetwarzania dźwięku Sound BlasterAcoustic Engine. Za komunikację głosową odpowiada z kolei inna - Crystal Voice. Wspierane są rtakże Dolby Digital Live i DTS Connect Encoding.

Karta dźwiękowa Sound BlasterX AE-5 Plus kosztuje 649,99 zł i jest dostępna na stronie www.creative.com.