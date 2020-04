Sound BlasterX AE-5 PLUS – ulepszona wersja znanej karty dźwiękowej dla graczy

Znana graczom, karta dźwiękowa Sound BlasterX AE-5 doczekała się ulepszonej wersji z oznaczeniem PLUS.

Spis treści

Creative popularny producent kart dźwiękowych wprowadził do swojej oferty model Sound BlasterX AE-5 PLUS. Jest to ulepszony wariant znanej już karty Sound BlasterX AE-5, która była dwukrotnie wyróżniana na CES 2018 Innovation Awards w kategoriach „Sprzęt i komponenty komputerowe” oraz „Akcesoria komputerowe”. Model ten był wielokrotnie nagradzany za dyskretny bi-wzmacniacz słuchawkowy Xamp, zasilany przez przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE32 122 dB 32-bit / 384 kHz. Była to pierwsza karta dźwiękowa, w której zintegrowano kontroler RGB.

Sound BlasterX AE-5 Plus jest kartą działającą na slocie PCI-e. Wbudowany wysokiej jakości przetwornik cyfrowo-analogowy z serii SABRE32 od ESS, wyposażony został w specjalnie zaprojektowany wzmacniacz słuchawkowy Xamp. Każdy kanał wzmacniany jest niezależnie, co według producenta zapewni czysty, doskonale odwzorowany dźwięk, bez jakichkolwiek opóźnień, co zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Impedancja na poziomie 1Ω doskonale obsłuży słuchawki z zakresu od 16 do 600Ω. Dzięki systemowi oświetlenia Aurora Reactive z 16.800.000 kolorów użytkownik doświadczy także ciekawych efektów wizualnych. Możliwość odtwarzania czystego dźwięku, bez odchyleń i opóźnień w częstotliwości 32bit 384kHz oraz SNR na poziomie 122 dB. Wszystko to by zadowolić najbardziej krytycznych audiofilów.

Sound BlasterX AE-5 Plus - Dźwięk przestrzenny 5.1 / 7.1

Dla sygnału wielokanałowego 5.1 na wzmacniaczach zbudowane są niezależne tory. W trybie 7.1 dwa kanały dodawane są za pomocą wirtualizacji. Sound Blaster AE-5 Plus wyposażono w prawdopodobnie najlepszą technologię wirtualizacji Sound Blaster Surround, która poprzez pełne dostosowanie może cieszyć idealnym odwzorowaniem dźwięku przestrzennego zarówno w grach jak i podczas oglądania filmów.

Sound BlasterX AE-5 Plus - Oświetlenie Aurora Reactive Lighting

Sound BlasterX AE-5 Plus wyposażony został w autorski system podświetlenia Aurora Reactive Lighting. Dzięki zamontowanemu paskowi LED RGB z pełną paletą 16,8 mln kolorów, który można łączyć z innymi tego typu produktami świetlnymi, wygląd naszego komputera będzie jeszcze bardziej gamingowy. Dołączone oprogramowanie pozwala w pełni skonfigurować oświetlenie RGB do odtwarzanego dźwięku.

Więcej o Sound BlasterX AE-5 Plus

Firma Creative przez wiele lat dopracowywała i aktualizowała proces przetwarzania dźwięku. Najnowsza wersja procesora Sound Core3D i Sound Blaster Acoustic Engine została zaimplementowana właśnie w karcie Sound BlasterX AE-5 Plus. Są to technologie wielokrotnie nagradzane w dziedzinie przetwarzania dźwięku. Algorytmy przetwarzania dźwięku znacząco poprawiają jakość muzyki czy odgłosów w filmach i grach. Dzięki technologii Crystal Voice jakość komunikacji głosowej jest czysta i bardzo wierna oryginałowi. Procesor SoundCore 3D odpowiada za sprzętowe przetworzenie i ulepszenie dźwięku. Poza autorskimi funkcjami przetwarzania dźwięku Sound Blaster AE-5 Plus obsługuje także technologie Dolby Digital Live i DTS Connect Encoding.

Wraz z nową kartą AE-5 Plus otrzymujemy lepiej dopracowane oprogramowanie Sound Blaster Command, oferujące jeszcze więcej ustawień i przyjaźniejszy interfejs.

Sound BlasterX AE-5 Plus - Specyfikacja

Interfejs

PCIe

Stosunek sygnału do szumu SNR (Stereo, DAC)

122dB

Współczynnik Zniekształceń Harmonicznych i szumu THD+N

0,00032%

Częstotliwość próbkowania (DSP playback)

16-bit / 16.0, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

24-bit / 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

32-bit / 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

Częstotliwość próbkowania (Direct Mode Playback)

16-bit / 48.0, 96.0, 192, 384kHz

24-bit / 48.0, 96.0, 192, 384kHz

32-bit / 48.0, 96.0, 192, 384kHz

Częstotliwość próbkowania (Nagrywanie)

16-bit / 16.0, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

24-bit / 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

Wzmacniacz słuchawkowy

Obsługuje słuchawki o impedancji 16-600 Ω

Procesor dźwięku

Sound Core3D

Połączenia

1 x 3.5mm wejście mikrofonowe/wejście liniowe (Przełączane w aplikacji, domyślnie wejście mikrofonowe)

1 x 3.5mm słuchawki/zestaw słuchawkowy Wyjście (domyślnie śłuchawki)

1 x 3.5mm wyjście przód

1 x 3.5mm wyjście tył

1 x 3.5mm wyjście centralny/Sub

1 x TOSLINK wyjście optyczne

1 x złącze panelu przedniego

1 x RGB LED złącze (support 5V RGB strips)

Zasilanie

PCIe zasilanie z magistrali

+5V dla oświetlenia Aurora lighting (wymaga 4pinowego złącza peryferyjnego typu Molex)

Wymiary karty dźwiękowej

145x20x128mm

Waga karty dźwiękowej

215g

Gwarancja

2 letnia ograniczona gwarancja na sprzęt

Sound BlasterX AE-5 Plus kosztuje 649,99 zł i jest dostępny na stronie www.creative.com.

Potrzebujesz czegoś mocniejszego? Przeczytaj naszą recenzję modelu AE-7.