Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition - nowa propozycja Creative Technology

Sound BlasterX AE-5 PlusPure Edition to ulepszona wersja znanej karty dźwiękowej AE-5 Pure Edition. Została wzbogacona o większe możliwości generowania dźwięku przestrzennego, a także więcej opcji ustawień dźwiękowych dla zewnętrznych urządzeń audio.

Creative Technology zaprezentowało Plus Pure Edition zaledwie miesiąc po prezentacji karty Sound BlasterX Plus. Czym różni się od poprzedniczki? Przede wszystkim dodano kodowanie dźwięków Dolby Digital Live i DTS Connect Encoding oraz wprowadzano więcej opcji ustawień dźwiękowych dla zewnętrznych urządzeń audio. Ma to umożliwić lepsze doznania podczas słuchania muzyki, oglądania filmów, a także grania w gry. W tym celu wprowadzono także nowe oprogramowanie - Sound BlasterCommand. Ma ono przyjazny użytkownikowi interfejs, umożliwia tworzenie spersonalizowanych profili oraz ustawień. Służy także do zarządzania oświetleniem czterech pasków RGB, które dodatkowo ozdabiają kartę.

Sound BlasterCommand

Karta dźwiękowa Sound BlasterX Plus Pure Edition jest wykończona białym, metalicznym lakierem, co nadaje jej estetyki. Producent zadecydował, że będzie dostępna w limitowanym nakładzie. Jej cena wynosi dokładnie 699 złotych. Jest już do nabycia na stronie www.creative.com.