Sound X - Poznajcie pierwszy, inteligentny głośnik od Huawei

Huawei zamierza podbić kolejny segment rynku. Tym razem padło na inteligentne głośniki.

Chiński producent sprzętu elektronicznego postanowił niespodziewanie wprowadzić na rynek nowy głośnik inteligentny. Huawei Sound X to najnowszy produkt, który powstał we współpracy z firmą Devialet, która odpowiada za jakość dźwięku, a jednocześnie jest ceniona na rynku audio.

Głośniki zamontowane w Huawei Sound X

Sound X od Huawei to głośnik klasy premium, który zachęcać ma nietuzinkowym wzornictwem oraz dźwiękiem wysokiej klasy. Całość otoczono mnóstwem nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych funkcji. Nie zabrakło parowania przez NFC oraz specjalnego rozwiązania SAM (Speaker Active Matching), które pozwala dostosować sygnał wyjściowy do specyfikacji technicznej głośnika w taki sposób, aby praktycznie do zera zminimalizować ryzyko znieksztalcenia dźwięku.

Huawei Sound X

Głośnik wyposażono w dwa 3,5 calowe woofery. Obudowa została zaprojektowana z użyciem konstrukcji Push-Push, która uniemożliwia powstawanie drgań podczas odtwarzania basów. Dzięki temu rozwiązaniu dźwięk jest czysty i bez zniekształceń, dzięki czemu Huawei Sound X może pochwalić się certyfikatem Hi-Res Audio.

Wygląd inteligentnego głośnika wyposażonego w 6 głośników wysokotonowych został doceniony prze iF Design. To nie pierwsze urządzenie Huawei z nagrodą iF Design Awards 2020.

Z zakresu inteligentnych rozwiązań do dyspozycji mamy również Huawei Share oraz sterowanie za pomocą gestów bezdotykowych. Poprzez wyciągnięcie ręki w stronę głośnika możemy wybudzić go z trybu czuwania i wstrzymywać oraz wznawiać odtwarzanie.

Głośnik Huawei Sound X dostępny będzie w przedsprzedaży od 30 lipca do 16 sierpnia. Jeżeli zdecydujemy się na zakup w tym okresie czasu możemy liczyć na 6 miesięczną subskrypcję TIDAL Hi-Fi, dzięki której skorzystamy z możliwości głośnika. Cena detaliczna wynosi 1399 zł.