Soundbar Creative Sound Blaster KATANA V2 - flagowiec w nowym wydaniu

Firma Creative przedstawiła nowe wydanie swojego flagowego sounbaru Creative Sound Blaster KATANA V2. Co nowego?

Pierwsza wersja Creative Sound Blaster KATANA pojawiła się na rynku już kilka lat temu. Producent postanowił odnowić swój flagowy model i przedstawił właśnie soundbar Creative Sound Blaster KATANA V2.

To, co sprawdziło się w poprzedniku i pozostaje nadal w nowym modelu to wielordzeniowy przetwornik DSP oraz potrójny wzmacniacz dla pięciu przetworników. W odświeżonej wersji nie zabrakło oczywiście nowości.

Zobacz również:

Z zewnątrz Creative Sound Blaster KATANA V2 to czarna, matowa obudowa. Za przetwarzanie dźwięku odpowiedzialne są procesory chip Sound Blaster z technologią Acoustic Engine i chip Super X-Fi UltraDSP z technologią SXFI, które według producenta mają dostarczyć użytkownikom nowych i niezapomnianych wrażeń. To, czego brakowało w poprzednim modelu to wejście słuchawkowe z przodu panelu. Tym razem Creative postanowiło dodać takie złącze do swojego urządzenia.

fot. Creative

Według specyfikacji producenta, głośnik ma generować dźwięk o maksymalnej mocy 126 W RMS, w tym soundbar 66 W oraz subwoofer 60 W. To, co zasługuje na szczególną uwagę, to dość szeroki wybór złącz znajdujących się w urządzeniu. Inne sprzęty możemy do niego podłączyć przy pomocy USB, HDMI ARC, wyjścia słuchawkowego, SXFI, AUX oraz optycznego. Z głośnikiem możemy połączyć się także przy pomocy technologii Bluetooth.

Soundbarem szczególnie powinni być zainteresowani gracze. Creative dodało do urządzenia wiele opcji, które mają poprawić jakość dźwięku w grach wideo.

Soundbar reative Sound Blaster KATANA V2 będzie można kupić za 1499 zł.

Zobacz także: FIFA 22 - Tomasz Smokowski wprowadza sporo świeżości do gry. Zobacz gameplay