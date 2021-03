Soundbar Panasonic SoundSlayer w wyjątkowej edycji dla fanów Final Fantasy

Firma Panasonic zaprezentowała edycję kolekcjonerską głośnika dla graczy - SoundSlayer SC-HTB01FF.

Model SoundSlayer SC-HTB01FF jest owocem współpracy firm Panasonic i Square Enix. Nad tym wyjątkowym soundbarem 2.1 pracowali twórcy gry Final Fantasy XIV – reżyser i kompozytor dźwięku Masayoshi Soken oraz projektant dźwięku Go Kinuya. Celem było stworzenie najlepszego sprzętu dla graczy, a w szczególności sympatyków Final Fantasy XIV.

Jako ludzie, którzy pracują z muzyką, chcemy, aby gracze w pełni doświadczyli dreszczyku emocji związanego wysoką jakością dźwięku. - Masayoshi Soken, reżyser dźwięku i kompozytor muzyki do Final Fantasy XIV

Jak przystało na sprzęt gamingowy korzysta on z najnowszych rozwiązań technologicznych. Możemy zatem liczyć na pełne wsparcie dla technologii dźwięku przestrzennego: Dolby Atmos, DTS:X oraz DTS Virtual:XTM.

Co więcej, głośnik SoundSlayer został wyposażony w aż 3 tryby dźwięku, co pozwala na dostosowanie dźwięku do naszych indywidualnych preferencji.

Tryb Fabularny (RPG) – Idealny dla graczy lubiących wczuć się w rolę i zanurzyć się w świecie przedstawionym gry – specjalnie zoptymalizowany pod kątem Final Fantasy XIV.

– Idealny dla graczy lubiących wczuć się w rolę i zanurzyć się w świecie przedstawionym gry – specjalnie zoptymalizowany pod kątem Final Fantasy XIV. Tryb Pierwszoosobowy (FPS) – Ten tryb zapewni fanom strzelanek dokładny dźwięk przestrzenny umożliwiający bez problemowo określić kierunek nadchodzących dźwięków takich jak na przykład kroki.

– Ten tryb zapewni fanom strzelanek dokładny dźwięk przestrzenny umożliwiający bez problemowo określić kierunek nadchodzących dźwięków takich jak na przykład kroki. Tryb głosów – wzmacnia głosy postaci. Specjalnie zalecany w grach przygodowych, gdzie dialogi mają duży wpływ na rozgrywkę.

Co istotne, przełączanie się pomiędzy poszczególnymi trybami jest łatwe i intuicyjne.

Ten głośnik daje prawdziwe poczucie przestrzeni i pozwala graczom w pełni zanurzyć się w świecie przedstawionym gry. Mamy nadzieję, że przypadnie on graczom do gustu - Go Kinuya, Projektant dźwięku Final Fantasy XIV

SoundSlayer SC-HTB01FF jest również w pełni kompatybilny z 4K HDR oraz technologią Bluetooth, co sprawia, że soundbar bez problemy podłączymy również np. do smartfona.

To jednak nie koniec, również design urządzenia doczekał się pewnych zmian. SoundSlayer SC-HTB01FF może się pochwalić charakterystycznym logo Final Fantasy XIV, które zostało zaprojektowane przez japońskiego artystę Yoshitakę Amano.

Limitowana edycja soundbaru będzie dostępna tylko w sieci Amazon.

