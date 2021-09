Soundbar Samsung HW-Q900A – dla wymagających kinomanów i nie tylko

Dobry film to nie tylko efekty wizualne i ciekawy scenariusz, lecz także odpowiedni dźwięk - wiele kinowych hitów wyróżnia się przecież świetną ścieżką dźwiękową. Niestety, nawet najlepszy system głośników w telewizorze nie zagwarantuje nam tak dobrych doznań, jakie oferować będzie zewnętrzny zestaw audio. Testujemy, jak sprawdza się soundbar Samsung HW-Q900A.

Zawartość opakowania

Zanim przyjrzymy się bliżej soundbarowi, sprawdźmy, co znajduje się w opakowaniu. W tym przypadku producent zdecydował się na minimalizm, gdyż oprócz głośników (wysokotonowego i niskotonowego), pilota, uchwytu do montażu na ścianie, przewodów i dokumentacji nie znajdziemy nic więcej. Zaskakuje więc rozmiar opakowania - około 130 x 62 x 27 cm. Wydawać by się mogło, że umieszczono w nim potężny zestaw kolumn. Opakowanie w znacznej części wypełnione jest powietrzem, co w dobie ekologii nie do końca jest zrozumiałe. Można jednak przymknąć na to oko, gdyż przecież to tektura.

Soundbar Samsung HW-Q900A – specyfikacja techniczna

Liczba kanałów: 7.1.2

Liczba głośników: 16

Pobór prądu: jednostka główna - 0.5 W / w trybie pracy 47 W, głośnik niskotonowy – 0.5 W / w trybie pracy 28 W

Głośnik niskotonowy: bezprzewodowy, moc 160 W

Listwa: głośniki skierowane do góry, boczne i centralny. Łączna moc zestawu 406 W

Funkcje audio: ATMOS, Dolby Digital, Dolby True HD, Hi-Res Audio Decoding

Parametry dodatkowe: HDR 10+, 4K Video Pass

Dekodowane formaty: AAC, WAV, FLAC, AIFF, MP3, OGG, ALAC

Łączność: 2 x wejście HDMI (eARC), Bluetooth, 1 x wejście optyczne, Wi-Fi, 1 x wyjście HDMI

Dodatkowe informacje: wsparcie Spotify Connect, Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni+, Aktywny Wzmacniacz

Wymiary i waga: jednostka główna - 1232 x 69,5 x 138 mm (szerokość x wysokość x głębokość), głośnik niskotonowy – 210 x 403 x 403 mm, waga – jednostka główna 7,1 kg, głośnik niskotonowy 9,8 kg

Wygląd zewnętrzny

Minimalizm i elegancja – tak w dwóch słowach można opisać wygląd zarówno jednostki głównej, jak i głośnika niskotonowego. Wizualnie soundbar Samsung HW-Q900A będzie pasował do każdego pomieszczenia. Niezależnie, czy mówimy o nowoczesnych czy o klasycznych wnętrzach.

Przyglądając się bliżej jednostce centralnej, możemy zauważyć, że na bokach producent zastosował ciekawe, metalowe wstawki, które „ożywiają” w pewnym stopniu projekt. Oczywiście, listwę „otacza” materiał, który maskuje głośniki i którego nie da się zdjąć. W centralnym miejscu soundbara umieszczono podstawowe przyciski do obsługi urządzenia, z kolei w prawym dolnym rogu znajduje się logo producenta. Na spodzie znajdziemy szereg portów wejścia i wyjścia, dzięki którym podłączymy soundbar do źródeł dźwięku.

Głośnik niskotonowy wykonano z płyty MDF, co jest popularnym materiałem używanym przy tego typu rozwiązaniach. Przetwornik został ukryty za takim samym materiałem jak ten, który wykorzystano w przypadku jednostki centralnej. Na froncie znajduje się logo marki Samsung, a z tyłu umieszczono niezbędne gniazda, m.in. to, którym podłączamy źródło zasilania. Jest tam również otwór bass reflex. To oznacza, że nie możemy postawić kolumny przy samej ścianie, gdyż musimy zostawić niezbędne miejsce na wspomniany otwór, którym wydostaje się powietrze.

W zestawie otrzymujemy również pilota. Pod kątem wizualnym bardzo przypomina te, które są dołączane do telewizorów marki Samsung. Solidnie wykonany i prosty w obsłudze - posiada intuicyjne rozmieszczenie i oznaczenie przycisków - dobrze trzyma się w dłoni. Dzięki niemu możemy nie tylko regulować głośność, ale także szybko zmieniać źródło dźwięku oraz aktywować jeden z trybów, który „dostraja” equalizer tak, abyśmy mogli cieszyć się najwyższej jakości sygnałem.

Wrażenia z odsłuchu

Przejdźmy do najważniejszego punktu prezentacji soundbara. Przeglądając stronę poświęconą produktowi, już na samym początku producent chwali się, że za sprawą HW-Q900A odkryjemy głębię dźwięku, a pomóc ma nam w tym Dolby Atmos i DTS:X. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. W końcu moc systemowa na poziomie ponad 400 W brzmi naprawdę dobrze.

Działanie soundbara Samsung HW-Q900A sprawdziliśmy nie tylko w filmach, ale również w czasie gry i słuchania muzyki, gdyż producent sugeruje, że każdy rodzaj dźwięku powinien cechować się najwyższą jakością. Jeśli chodzi o łączność, wykorzystaliśmy tę bezprzewodową – Bluetooth i Wi-Fi, jak i przewodową – HDMI i przewód optyczny, ponieważ tylko to połączenie pozwala na aktywację funkcji Q-Symphony wykorzystującej zarówno głośniki z soundbara, jak i te umieszczone w obudowie telewizora.

Pierwsze wrażenie – rewelacja! Pomimo tego, że jest to przecież listwa, w której umieszczono wszystkie głośniki, wrażenie dźwięku przestrzennego jest doskonale słyszalne. W końcu jest to model oferujący dźwięk 7.1. Warto dodać, że osoby, które wymagają jeszcze lepszych wrażeń mogą zastosować dodatkowe, zewnętrzne kolumny, które można dokupić oddzielnie.

Filmy, seriale, transmisje sportowe

Wracając jednak do samego dźwięku, sprawdziliśmy możliwości soundbara Samsung HW-Q900A w filmach akcji, komediach i horrorach, gdzie efekty dźwiękowe grają "pierwsze skrzypce". Efektowny przelot helikoptera, odgłosy wystrzałów pocisków, skrzypiące drzwi, za którymi czai się zło… Warto dodać, że inny poziom odbioru dotyczy nie tylko filmów, ale również seriali oraz transmisji sportowych.

Odczucia są mocniejsze, przez co możemy poczuć się jak w kinie. To za sprawą kilku aspektów. Przede wszystkim dźwięk potrafi dopasować się do przestrzeni – o ile korzystamy z telewizora Samsung QLED z serii Q70 i wyższych. Odpowiada za to oprogramowanie, które analizuje dźwięk z otoczenia. W dużym stopniu pomaga również automatyczny equalizer (w tym przypadku nie jest konieczne posiadanie telewizora marki Samsung), który optymalizuje każdy zakres częstotliwości tak, abyśmy mogli cieszyć się niespotykanymi dotychczas doznaniami dźwiękowymi. Co ciekawe, jeśli w pobliżu soundbara pojawia się niechciany hałas nie musimy zwiększać poziomu głośności. Urządzenie samo „wyczuje” wspomniany problem i za sprawą aktywnego wzmacniacza głosu zwiększy poziom głośności, abyśmy usłyszeli wszystkie dialogi.

Gry

Tak! Soundbar Samsung HW-Q900A świetnie radzi sobie również w grach, a to za sprawą specjalnego trybu. Grając w gry sportowe, symulatory rajdów czy strzelanki możemy być pewni, że doznania będą znacznie lepsze, niż gdybyśmy korzystali tylko z głośników zainstalowanych w telewizorze. Co ciekawe, kiedy uruchamiamy konsolę podłączoną do zestawu, soundbar od razu aktywuje tryb gry, dzięki czemu nie musimy tracić czasu na optymalizację dźwięku. Włączamy ulubiony tytuł i po chwili możemy usłyszeć potężny bas wydobywający się z głośnika niskotonowego oraz przestrzenny dźwięk, który uzyskamy za sprawą jednostki głównej.

Muzyka

Fani muzyki również będą zachwyceni jakością dźwięku, jaki generuje prezentowany model. Przede wszystkim ucieszą się posiadacze urządzeń marki Apple, gdyż mogą bardzo szybko połączyć się z soundbarem za sprawą AirPlay2, aby streamingować muzykę z iPhone'a lub Mac’a. Oczywiście, można również wykorzystać w tym celu Bluetooth.

Przestrzenny dźwięk ucieszy także fanów nagrań koncertowych. Polecamy szczególnie sprawdzić muzykę, gdzie swój talent prezentują muzycy orkiestr dętych. Uruchamiając zarówno wspomnianą muzykę klasyczną, filmową, ale i popularną, taką jak hip-hop, rock czy elektronika możemy cieszyć się świetną sceną oraz idealnymi proporcjami tonów niskich, średnich i wysokich. Dodajmy do tego moc zestawu, a nawet w dużych pomieszczeniach odczucia z odsłuchu będą stały na wysokim poziomie.

Podsumowanie

Osoba poszukująca uniwersalnego soundbara, który sprawdzi się zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w gry czy słuchania muzyki powinna przyjrzeć się bliżej prezentowanemu modelowi Samsung HW-Q900A. To sprzęt z najwyższej półki, który zadowoli nawet najbardziej wymagających kinomanów, ale i nie tylko.

Urządzenie charakteryzuje się świetną jakością wykonania, rewelacyjnymi wrażeniami z odsłuchu oraz prostotą instalacji i obsługi. Jest to model, który zdecydowanie można polecić każdemu, kto chce zwiększyć komfort odsłuchu w swoim domowym kinie.