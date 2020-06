Soundbary Samsung z Q-Serii i serii T już dostępne na polskim rynku

Nowe soundbary firmy Samsung oferują zaawansowane technologie, które znacznie podniosą komfort oglądania filmów, audycji oraz grania w gry.

Soundbary Samsung Q pojawiły się w 2019 roku. Zdaniem producenta, najlepiej działają z jego telewizorami QLED. Dotyczy to nie tylko samej jakości dźwięku, ale i designu. Do sprzedaży w Polsce trafiają Q800T, Q70T i Q60T. Po ich podłączeniu do telewizora QLED z 2020 roku, górne i boczne głośniki telewizora są wykorzystywane jako dodatkowy kanał audio. Wszystkie modele oferują technologię Samsung Acoustic Beam - ma ona za zadanie potęgować wrażenia dźwięku panoramicznego, co osiąga m.in. poprzez zastosowanie dodatkowych 56 otworów (po 28 z każdej strony) w górnej części listwy dźwiękowej - a także Q-Symphony, która zwiększa wrażenia dźwięku przestrzennego, współpracując z głośnikami telewizora. Dodatkowo egzemplarze Q800T i Q70T oferują wielokanałowy dźwięk przestrzenny w formacie 3.1.2 i obsługę kodeków Audio 3D.

Q800T

Soundbary T550 i T450 mają wzmocnić dźwięk o mocny, wibrujący bas. W tym celu wyposażono je w bezprzewodowy subwoofer, a także wsparcie dla obsługi technologii Inteligentnego Dźwięku, która dopasowuje brzmienie do rodzaju wyświetlanych treści. Model T550 oferuje dodatkowo tryb dźwięku 3D – DTS Virtual:X. Wszystkie modele można już nabyć w sklepach na terenie całego kraju.