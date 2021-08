SpaceX – Starship. Nie uwierzysz, ile silników ma Super Heavy

SpaceX i Elon Musk szykują się na pierwszy lot orbitalny statku kosmicznego Starship. Pierwszy człon o nazwie Super Heavy prawie gotowy.

Prace nad statkiem kosmicznym o nazwie Starship trwają już od dawna i na bieżąco mogliśmy śledzić jego losy. Trzeba przy tym przyznać, że faktycznie sporo się działo. Pierwsze testy rakiety były bardziej, niż nieudane: pierwsze prototypy nie chciały wystartować, a następne wybuchały wkrótce po starcie. Po tych wszystkich perypetiach wreszcie nadeszła udana próba, podczas której Starship SN11 nie tylko wystartował i nie eksplodował, ale bez uszczerbku powrócił na ziemię. Biorąc pod uwagę, że była to pierwsza i właściwie jedyna udana próba, wszystkich zaskoczyła niemal natychmiastowa wypowiedź właściciela SpaceX – Elona Muska, że jeszcze w lipcu statek poleci na orbitę okołoziemską. Tym bardziej, że podczas próbnego lotu rakieta wzbiła się zaledwie na wysokość 10km.

Źródło: Elon Musk/Twitter

Jak już można się domyślić, w lipcu Starship nie poleciał na orbitę. Nie znaczy to jednak, że nie nastąpi to wkrótce. Przygotowania idą bowiem pełną parą, o czym nie omieszkał powiadomić sam Elon Musk. Z zamieszczonej przez niego informacji na serwisie społecznościowym Twitter możemy się dowiedzieć, że prace nad pierwszym członem rakiety, czyli Super Heavy są bardzo zaawansowane i tylko dzisiejszej nocy zamontowano prawie trzydzieści silników Raptor, które są siła napędową tego elementu. 29 silników Raptor i 4 płetwy siatkowe zostały zainstalowane na Super Heavy przed pierwszym lotem orbitalnym – Elon Musk/Twitter

