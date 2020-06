SpaceX - co dalej z Crew Dragon i jego załogą?

Sprawdzamy, jaki los czeka statek kosmiczny Crew Dragon oraz co jego załoga robić będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Wczoraj cały świat żył podróżą astronautów NASA - Doug'a Hurley'a oraz Bob'a Behnken'a na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Po pomyślnym starcie w sobotę 30 maja dotarli oni w niedzielę 31 maja do ISS za pomocą statku kosmicznego wyprodukowanego przez SpaceX.

Źródło: spacex.com Kapsuła Crew Dragon

Sobotni start był pierwszym wystrzeleniem załogi w kosmos z terenu Stanów Zjednoczonych od czasu zakończenia programu Space Shuttle w 2011 roku. To również pierwszy raz, kiedy prywatna firma - SpaceX będące w posiadaniu Elon'a Musk'a zbudowała statek kosmiczny dla astronautów NASA.

Hurley i Behnken zostali powitani na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po zaledwie 19 godzinnej podróży z Ziemi. Na tym transmisja się zakończyła, a media ucichły. Prawda jest taka, że start i dotarcie na ISS to dopiero początek misji.

Co Hurley i Behnken będą robić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz ile na niej pozostaną?

Podobnie, jak wszyscy astronauci, którzy odwiedzą laboratorium orbitalne, Doug Hurley oraz Bob Behnken przeprowadzać będą szereg eksperymentów, aby pomóc naukowcom zrozumieć, jak fizjologia człowieka reaguje na długotrwałe życie w mikrograwitacji. Testować będą również technologie podtrzymywania życia niezbędne do dalszej eksploracji kosmosu przez człowieka. Dodatkowo, ponieważ dla Crew Dragon jest to misja demonstracyjna będą oni również monitorować osiągi statku kosmicznego w przestrzeni kosmicznej oraz przygotowywać się do powrotu na Ziemię.

Kathy Lueders z NASA zajmująca się Commercial Crew Program (programem wypraw kosmicznych dla załóg) podkreśla, że misja przebiega zgodnie z planem, a do tej pory udało się zrealizować sporą ilość celów.

Misja Demo-2 ma trwać od jednego do trzech miesięcy. Okres ten jest w głównej mierze zależny od stanu gotowości następnej załogi do startu. Nie bez znaczenia jest również, jak w przestrzeni kosmicznej radzić sobie będzie statek zaprojektowany przez SpaceX.

Po wypełnieniu swoich obowiązków na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Hurley oraz Behnken opuszczą ISS i z wykorzystaniem Crew Dragon ponownie wejdą w atmosferę ziemską. Później zostaną przechwyceni przez SpaceX Go Navigator i przetransportowani z powrotem na Przylądek Canaveral.

