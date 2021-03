SpaceX – dziś start Starship SN11 i transmisja na żywo. Sprawdź, gdzie oglądać [Aktualizacja 30.03.2021]

Starship SN11 podejmie dziś próbę startu, a nerwy są tym większe, że poprzednia rakieta widowiskowo wybuchła. Sprawdź gdzie i jak oglądać transmisje na żywo.

Spis treści

Starship to nowa generacja rakiet firmy SpaceX, które są obecnie w fazie testów. Warto przy tym zaznaczyć, że seria ta ma dość „pod górkę” jeśli chodzi o kolejne próby urządzeń. Wystarczy powiedzieć, że dzisiejsza rakieta jest już jedenastą z serii, stąd też nazwa Starship SN11, przy czym jej poprzedniczkom nie udało się nawet wylądować. Oczywiście poza jedną, ostatnią - Starship SN10, która tuż po powrocie na ziemię w widowiskowy sposób wybuchła.

Tym większe emocje wzbudza więc próba, która zostanie podjęta dziś czyli 29 marca. Wszyscy bowiem oczekują na to, cz będzie to pierwszy udany start rakiety Starship, czy może jedenasta porażka z serii. Warto tu zaznaczyć, iż puki co, Starship SN11 też nie ma szczęścia, a to dlatego, że dzisiejszy lot nie jest pierwszym zaplanowanym terminem próby.

Starship SN11 już w piątek był gotowy na start

Próba z wykorzystaniem rakiety kosmicznej Starship SN11 miała się odbyć pierwotnie w piątek 26 marca, jednak uniemożliwiły to panujące w okolicy miejsca startowego warunki pogodowe. Po dłuższym oczekiwaniu na zmianę pogody, start został przełożony na dzisiaj, 29 marca 2021 roku.

Gdzie i kiedy oglądać transmisję na żywo ze startu Starship SN11

Transmisja na żywo z dzisiejszej próby rakiety kosmicznej Starship SN11 zaplanowana została na godzinę 18.00 czasu polskiego, jednak start transmisji oraz relacja z poprzedzających lot wydarzeń rozpocznie się o 15.00. Relację możecie obejrzeć na serwisie YouTube lub klikając bezpośrednio na materiał zamieszczony poniżej.

Warto dodać, że fani kosmicznych wrażeń już teraz są aktywni na załączonym do transmisji NASA czacie.

Próba Starship SN11

Jak właściwie będzie wyglądać próba, która zostanie dzisiaj podjęta? Otóż obejmie ona start i wystrzelenie rakiety na wysokość 10 kilometrów, a następnie powrót urządzenia z powrotem na ziemię. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem zarówno pod względem powodzenia misji, jak i warunków pogodowych, które zadecydują o jej podjęciu. W razie czego, w rozpisce SpaceX znajdziemy jeszcze dwa terminy, na wtorek i środę, w których zapowiadane jest tzw. okno pogodowe umożliwiające podjęcie próby. Trzymajmy jednak kciuki, aby nie były one potrzebne.

Starshim SN11 nawet na lądzie robi wrarzenienie

Warto przypomnieć, że również inne misje przygotowywane przez SpaceX zaliczają opóźnienia i problemy w ostatnim czasie, a jedne z najpoważniejszych dotyczą planowanego lotu kapsuły załogowej Crew Dragon.

Aktualizacja [30.03.2021]

W sumie, dzisiejsza aktualizacja tematu również może rozpocząć się tak, jak oryginalny, a mianowicie - Starship SN11 podejmie dziś próbę startu. Okazało się bowiem, że wczoraj do spektaklu nie doszło, co było prawdopodobnie spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Według harmonogramu, w dniu dzisiejszym podjęta zostanie kolejna próba, na którą oczekiwanie rozpocznie się od godziny 15.00 czasu polskiego. Z bieżących informacji wynika, że rakieta została już ponownie zatankowana (ze względów bezpieczeństwa w razie niepowodzenia startu paliwo jest odpompowywane), a także w pełni przygotowana do startu.

Problem w tym, że jak można zobaczyć na powyższym streamie na żywo, całe lądowisko spowite jest gęstą mgłą. Wątpliwe jest więc, aby i dziś podjęto decyzję o starcie. W związku z tym przyjdzie nam czekać do jutra, na środę jest bowiem zarezerwowany kolejny i ostatni puki co termin podjęcia próby. Jeśli ten również nie okaże się dla Starship SN11 i SpaceX pomyślny, to trzeba będzie ustalić kolejne daty, co wbrew pozorom nie jest takie proste.

Możliwe jednak, że w najbliższym czasie mgła się rozproszy i rakieta wystartuje, o czy z pewnością poinformujemy. W przeciwnym przypadku przyjdzie nam i obsłudze lądowiska spróbować jutro.