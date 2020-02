SpaceX - firma Elona Muska rusza z wycieczkowymi lotami w kosmos

Marzy wam się wycieczka w kosmos? SpaceX zapewni wam to już w przyszłym roku, oczywiście o ile was na to stać.

SpaceX to firma należąca do kontrowersyjnego miliardera Elona Muska. Jest ona powiązana głównie z przemysłem kosmicznym, a jej celem nadrzędnym jest organizacja lotów turystycznych w kosmos. Do tej pory największym problemem tego przedsięwzięcia były ogromne koszta związane z organizacją takiej wyprawy. Okazuje się jednak, że dzięki nowemu partnerowi. SpaceX będzie mogło regularnie wysyłać turystów na orbitę już od przyszłego roku. Spółka Elona Muska poinformowała o nawiązaniu współpracy z firmą Space Adventures, która również specjalizuje się w komercyjnych lotach w kosmos. Połączone siły tych dwóch marek sprawią, że już już pod koniec przyszłego roku może odbyć się pierwszy lot turystyczny na orbitę okołoziemską. Maksymalnie czteroosobowa grupa zostanie zabrana w przestrzeń kosmiczną specjalnie skonstruowanym na tę okazję statkiem - SpaceX Dragon, który powstawał w ścisłej współpracy ze specjalistami z NASA. Wielce prawdopodobne, że kosmiczny turyści będą musieli przejść odpowiedni trening, który przygotuje ich do warunków panujących w kosmosie. Tak przynajmniej było podczas ostatniej wyprawy, w której brała udział firma Space Adventures, wówczas turyści musieli poświęcić kilka tygodni na przygotowanie się do lotu. Choć nie ujawniono ile dokładnie kosztować będzie bilet na tą nietypową wycieczkę, to śmiało możemy założyć, że na razie pozwolić na nią będą mogli sobie tylko wybrańcy. źródło: digitaltrends.com