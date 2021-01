SpaceX i Falcon 9 z kolejnym rekordem – naprawdę robi wrażenie

Ostatni okres firmy kosmicznej Elona Muska – SpaceX, można zdecydowanie nazwać „rekordowym”. Kolejny raz przyczyniła się do tego rakieta Falcon 9.

Właściwie, dopiero co pisaliśmy o imponującym rekordzie, który został osiągnięty przez należącą do SpaceX rakietę kosmiczną - Falcon 9, a już padł kolejny (również przy pomocy tej wyjątkowej rakiety). Można powiedzieć, że oba wyczyny są postrzegane pod względem ilościowym, ponieważ poprzedni dotyczył ilości startów danej rakiety, a obecny liczebności niesionego ładunku. Konkretnie, chodzi misję Transporter-1. W ramach ostatniego startu Falcona 9, na orbitę okołoziemską zostało wyniesione aż 143 małe satelity, co jest absolutnym rekordem pod tym względem. Uwalnianie ładunku w przestrzeni trwało kilkanaście minut i zakończyło się pełnym sukcesem. Tym bardziej, że również powrót na ziemię i lądowanie Falcona 9 obyło się bez problemów. Warto zaznaczyć, iż nie wszystkie wyniesione w przestrzeń kosmiczną satelity należą bezpośrednio do SapceX.

143 małe satelity to imponująca ilość, jak na jeden start rakiety

Firma należąca do miliardera i celebryty Elona Muska wykonuje loty w ramach własnej działalności, ale ma także podpisane umowy na usługi z zewnętrznymi podmiotami. Dlatego też, wśród stu czterdziestu trzech małych satelitów, jedynie dziesięć jest własnością SpaceX, natomiast reszta to w przeważającej większości sprzęty poszczególnych operatorów sieci telefonicznych oraz internetowych. Przedsiębiorstwo wykonuje także często misja zlecane przez NASA czyli Narodową Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej rządu Stanów Zjednoczonych.

Z przebiegu misji Transporter-1 zamieszczono także obszerny materiał filmowy, wraz z komentarzem i dodatkowymi informacjami.