SpaceX i NASA wygrały. Sędzia odrzucił pozew Blue Origin

Sędzia federalny odrzucił pozew Jeffa Bezosa przeciwko NASA. Kto poleci na Księżyc?

Sąd odrzucił pozew Blue Origin przeciwko NASA za decyzję o przyznaniu kontraktu Human Landing Systems wyłącznie SpaceX.

Jeff Bezos miał za złe wybór jego największego konkurenta do ponownego lądowania na Księżycu w misji Artemis. Jego firma złożyła pozew w sierpniu, co zakończyło się ogromnym niepowodzeniem dla planów SpaceX dotyczących opracowania księżycowego wariantu statku kosmicznego Starship. NASA została wtedy zmuszona do wstrzymania kontraktu o wartości 2,9 miliarda dolarów, zaprzestając wszelkich prac. Sędzia federalny zadecydował teraz, że kierowane przez Elona Muska przedsiębiorstwo może jednak powrócić do pracy nad programem.

Świętujący wygraną Musk opublikował na Twitterze zrzut ekranu z filmu Sędzia Dredd z 1995 roku wraz ze słowami zostałeś osądzony.

Czy to koniec starań Bezosa o zmianę decyzji NASA? Zobaczymy. Póki co wygląda na to, że to nie Blue Origin poleci z NASA na Księżyc.

