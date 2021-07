SpaceX – kapsuła Dragon ma problemy z powrotem na Ziemię przez huragan Elsa

Kapsuła Dragon 2 firmy SpaceX nie mogła powrócić na Ziemię przez huragan Elsa. Kolejna próba lądowanie zostanie podjęta dziś w nocy.

Szalejący głównie w Zatoce Meksykańskiej huragan Elsa spowodował wiele zniszczeń m.in. na Kubie i na Florydzie. Poprzedzające nadejście głównej siły uderzeniowej Elsy ulewne deszcz nawiedziły już Nowy Jork i zalały stacje oraz linie metra. Wydarzenia tego typu są oczywiście ogromnym zagrożeniem dla ludzi oraz ich dobytku, ale ich reperkusji nie ustrzegły się także obiekty znajdujące się w kosmosie. Problemy ma choćby, należąca do miliardera Elona Muska firma kosmiczna SpaceX, która przez zawirowanie pogodowe nie może odzyskać jednej z kosmicznych kapsuł. Kosmiczna kapsuła zaopatrzeniowa Dragon (Źródło: nasaspaceflight)

Dragon 2 nie może wrócić na ziemię

Kapsuła zaopatrzeniowa Dragon po raz kolejny dostarczyła ładunek na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Choć początkowo misja SpaceX CRS-22 przebiegała bez żadnych problemów, kłopot pojawił się tuż przed planowanym odseparowaniem kapsuły od stacji kosmicznej w celu jej powrotu na Ziemię. Okazało się to bowiem niemożliwe, a przynajmniej zbyt ryzykowne. Źródło: Dave Malkoff/Flickr Przyczyną całego zamieszania okazała się burza tropikalna Elsa, która w międzyczasie przerodziła się w huragan. Panujące w związku z nim warunki atmosferyczne są na tyle trudne, że postanowiono nie ryzykować utraty cennego sprzętu w postaci Dragona 2. Tym bardziej, że jest to kapsuła wielokrotnego użytku i jak wszystko, co bierze udział w misjach kosmicznych, wymagała pokaźnych nakładów finansowych.

Próba lądowania kapsuły Dragon dziś w nocy

Miejscem docelowym lądowania kapsuły Dragon jest ocean w miejscu, nad którymi aktualnie szaleje Elsa. Według prognoz jednak, nad ranem z piątku na sobotę sytuacja ma ulec poprawie na tyle, że możliwe będzie przeprowadzenie manewru sprowadzenia kapsuły na Ziemię. Urządzenie zostało już odłączone wczorajszego popołudnia od ISS, natomiast dziś w nocy, około godziny 5.30 czasu polskiego, powinno wylądować ze sporym pluskiem u wybrzeży Tallahassee na Florydzie.

