SpaceX ma już pierwszego kosmicznego turystę. Dookoła Księżyca poleci Yusaku Maezawa

Jak zapewniał na konferencji Elon Musk rakieta i statek pasażerski BFR, na pokładzie którego Yusaku Maezawa ma okrążyć Księżyc już powstają. Co ciekawe, japoński miliarder wykupił wszystkie dostępne miejsca i zamierza zabrać ze sobą w podróż kilku przedstawicieli świata sztuki - fotografów, muzyków, malarzy, projektantów mody, architektów i reżyserów. To wszystko ma na celu realizację autorskiego projektu artystycznego o nazwie Dear Moon.

W odniesieniu do pierwszych wizualizacji projektu nastąpiło nieco zmian. BFR, na który składa się rakieta i statek kosmiczny BFS ma mierzyć łącznie 118 metrów długości. SpaceX chce nią wynieść na niską orbitę okołoziemską (LFO) około 100 ton ładunku. Statek będzie napędzany siedmioma silnikami Raptor. Koszt stworzenia całego systemu Elon Musk wycenił na okolice 5 mld dolarów. Tajemnicą pozostaje kwota, jaką za udział w projekcie zapłacił Yusaku Maezawa.

