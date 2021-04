SpaceX – misja Crew-2 już jutro! Sprawdź, gdzie i jak oglądać to ważne wydarzenie

Już 23 kwietnia wystartuje kolejna misja załogowa kapsuł Crew Dragon firmy SpaceX – Crew-2. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci czwórka astronautów. Całość będzie można obserwować na żywo.

Spis treści

Choć na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) i nie tylko, odbywały się już loty pasażerskie, mające na celu przewiezienie kosmonautów, to komercyjne loty są czymś nowym. Do tej pory bowiem misje takie wykonywane były wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu NASA, a także rosyjskich kapsuł załogowych Sojuz. Niestety technologia kosmiczna jest niezwykle droga, a jej opracowywanie równie pracochłonne, tak więc amerykańska agencja kosmiczna jakiś czas temu postanowiła zacząć korzystać z usług, oferowanych przez prywatne firmy. Jedną z głównych jest należąca do miliardera Elona Muska - firma SpaceX.

Crew-2 – szczegóły misji

SpaceX brało już udział w wielu misjach NASA, jednak loty pasażerskie są czym wyjątkowym i ich komercjalizacja nastąpiła stosunkowo niedawno. Właściwie, pierwsza taka misja miała miejsce w zeszłym roku, a konkretnie w listopadzie 2020 roku i nazywała się Crew-1. Tak więc jutrzejszy, emocjonujący start będzie dopiero drugim w historii komercyjnych lotów pasażerskich na orbitę okołoziemską, w którym wezmą udział pasażerowie (odbyły się też dwie misje próbne bez załogi).

Falcon 9 wraz z kapsułą Crew Dragon Endeavour w drodze do hangaru

Misja Crew-2 jest przeprowadzana w kolaboracji NASA oraz SpaceX i ma na celu przewiezienie astronautów z Ziemi na znajdującą się na orbicie Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wykorzystana do tego zostanie rakieta Falcon 9, a także kapsuła załogowa o nazwie Crew Dragon Endeavour.

Kto, gdzie i kiedy

Na ISS poleci czteroosobowa załoga, w której skład wchodzą Amerykanin Shane Kimbrough będący dowódcą misji, Amerykanka Megan McArthur jako pilot, a także dwóch cudzoziemców: Francuz Thomas Pesquet z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)oraz Japończyk Akihiko Hoshide z Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA)

Załoga Crew-2

Start rakiety oraz przyłączonej do niej kapsuły pasażerskiej odbędzie się jutro, 23 kwietnia 2021 roku. Otwarcie okna startowego wyznaczono na godzinę 11.49 czasu polskiego, jednak dokładny moment startu zależeć będzie od panujących warunków atmosferycznych.

Z kolei dotarcie na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz dokowanie przewidziane jest na sobotę, 24 kwietnia, w okolicach godziny 10.10.

Transmisja na żywo

Cała misja Crew-2 będzie transmitowana na żywo zarówno w na kanale telewizyjnym NASA (w Polsce dostępny jedynie satelitarnie), jak i na oficjalnym kanale agencji na YouTube. Jednak by śledzić to wydarzenie, wystarczy kliknąć w poniższy link. Oficjalna transmisja rozpocznie się już o 7.30.

Trzymajmy więc kciuki, ponieważ od powodzenia misji Crew-2 zależą losy czworga ludzi, a nie tylko sukces lotów kosmicznych. Trzeba bowiem pamiętać, iż przygotowania do niej nie obyły się bez trudności, a sam start był już kilkukrotnie przekładany.