SpaceX – pierwsza taka próba Starship. Zobacz nagranie z historycznego startu

Po wielu trudach, należąca do SpaceX rakieta kosmiczna Starship podjęła próbę lotu. Starship SN 15 okazał się wyjątkowy, co można zobaczyć na filmiku.

Nie ma tygodnia, aby o SpaceX nie było głośno i ciągle pojawiają się nowe ku temu powody. Wystarczy choćby wspomnieć ekscentrycznego właściciela firmy – Elona Muska, oraz jego kontrowersyjne wypowiedzi (np. o tym, że załoga pierwszej misji na Marsa jego zdaniem nie przeżyje).

Trzeba także przyznać, że pod względem działalności, firma doskonale poczyna sobie już od dłuższego czasu i jest silnym graczem na arenie międzynarodowej, co udowadnia kolejnymi, wygrywanymi przetargami NASA. Ostatnia, wyjątkowa próba rakiety kosmicznej, jest związana właśnie z jednym z takich kontraktów.

Każdy kolejny test rakiety kosmicznej Starship jest nie lata wydarzeniem. Szczególnie, iż model ten został wybrany przez amerykańską agencję kosmiczną do udziału w planowanej misji Artemis, w ramach której, załoga astronautów ponownie poleci na Księżyc (więcej na ten temat znajdziecie tutaj). Oczywiście to, czy współpraca dojdzie ostatecznie do skutku, jest obwarowane pewnymi warunkami, a głównym z nich są pomyślne próby rakiety na Ziemi i bezzałogowy lot w przestrzeni kosmicznej.

Problem w tym, że żadna z dotychczasowych prób Starship nie zakończyła się pomyślnie. Większości nie udało się nawet wystartować, a dwie rakiety, które temu podołały, wybuchły i wróciły na ziemię w szczątkach. Wszystko się jednak z mieniło za sprawą wczorajszego startu.

Poprzednia próba nie zakończyła się pomyślnie, co widać po spadających z nieba odłamkach

Starship SN 15 - sukces

Również próba o nazwie seryjnej SN15 miała pod przysłowiową górkę i była kilkukrotnie przesuwana, zarówno ze względów atmosferycznych, jak i technicznych. Wczorajsze podejście było jednak wyjątkowe. Po pierwsze dlatego, że doszło do skutku i rakieta otrzymała oficjalne pozwolenie na start. Po drugie i jeszcze bardziej istotne, test zakończył się całkowitym sukcesem.

Wczorajszy test kolejnego prototypu rakiety kosmicznej Starship nie tylko miał możliwość wzbić się w powietrze, ale obył się też bez jakichkolwiek trudności podczas poszczególnych faz. Włącznie z samym powrotem na ziemię, a rakieta bezpiecznie powróciła i wylądowała na wyznaczonym do tego celu lotnisku Boca Chica w Texasie. Film z tego wydarzenia możecie obejrzeć poniżej.

Cóż, na taki wynik testu Starship SN 15 czekali chyba wszyscy, włącznie z właścicielem firmy Elonem Muskiem, prowadzącymi program pracownikami SpaceX, agencją NASA oraz fanami kosmicznych wojaży.