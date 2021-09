SpaceX potwierdza: podczas misji Inspiration4 włączył się alarm

Co stało się na statku pierwszej cywilnej misji kosmicznej? Do nietypowego zdarzenia doszło w kapsule Crew Dragon.

Załoga Inspiration4, SpaceX.

Niedawno pierwsi cywilni astronauci znaleźli się na orbicie w trakcie przełomowej misji Inspirstion4. Kapsuła Crew Dragon, w której zostali umieszczeni, pozwoliła im na zobaczenie niezwykłych widoków, choć możliwe, że nie dotyczyły one jedynie przestrzeni kosmicznej.

Na pokładzie doszło do dość nietypowej sytuacji. W pewnym momencie podczas trzydniowego lotu kosmicznego włączył się alarm, który z pewnością zaniepokoił pasażerów. Toalety w kapsule okazały się wadliwe, co mogło doprowadzić do unoszenia się odpadów w warunkach mikrograwitacji. Taka sytuacja z pewnością nie byłaby przyjemna i mogłaby spowodować poważne problemy na statku.

Zobacz również:

Problem koncentrował się na wentylatorach toalety, wytwarzających ssanie usuwające nieczystości, zanim te miałyby szansę zacząć się unosić. Według raportu CNN, wentylatory miały poważną usterkę.

Dowódca misji Jared Isaacman oświadczył, że w kabinie nie działo się nic strasznego, a załodze udało się zlokalizować problem i rozwiązać go z pomocą kontroli naziemnej. Benji Reed, lider programów lotów kosmicznych SpaceX dodał:

To była bardzo czysta misja od początku do końca. Mieliśmy kilka problemów, nad którymi pracowaliśmy, w tym nad Systemem Gospodarki Odpadami, ale wszystko się udało, a załoga była szczęśliwa i zdrowa.

Zobacz także: Niesamowicie szczegółowe zdjęcie krateru Tycho na Księżycu

Źródło: digitaltrends.com, slashgear.com, futurism.com