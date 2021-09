SpaceX produkuje 5 tysięcy talerzy do odbioru Starlink tygodniowo. A będzie więcej

Elom Musk może mieć powody do zadowolenia. Jego "internet z kosmosu" rozwija się w błyskawicznym tempie.

Jak poinformował na konferencji Tuesday’s Satellite 2021 dyrektor finansowy SpaceX, Bret Johnsen, w chwili obecnej produkowanych jest tygodniowo pięć tysięcy talerzy do obioru internetu z satelit, zaś zapotrzebowanie wynosi 600 tysięcy. Tyle właśnie zestawów do jego odbioru zostało zamówionych przez użytkowników. Rocznie SpaceX jest w stanie wyprodukować 260 tysięcy talerzy, dlatego musi zwiększyć i tak niemałą już produkcję. W ostatnim kwartale tego roku trafi na linie nowa partia urządzeń. Pozwoli to na zwiększenie produkcji przy redukcji kosztów.

Ale choć talerze kolejnej generacji będą tańsze w stworzeniu, ich ceny nie spadną. Jak wyjaśnia to firma, koszty poszczególnych elementów poszły w górę, dlatego redukcja wydatków na produkcję pozwoli utrzymać dotychczasową cenę. Wynosi ona 499 dolarów (ok. 1900 zł), a koszt abonamentu to 99 dolarów (ok. 380 zł). Jeśli jednak Starlink się upowszechni, zarówno cena zestawu, jak i subskrypcji mogą zostać zmniejszone. Osoby, które już zamówiły internet ze SpaceX, otrzymają stałe łącze do maksymalnie 2024 roku.

Źródło: PCMag