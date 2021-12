SpaceX w obliczu "ryzyka bankructwa"? Wyciekł e-mail Elona Muska

Problemy z produkcją silników do rakiet zagrażają projektowi Starship i satelitarnej usłudze internetowej Starlink.

Wyciekł firmowy e-mail Elona Muska, w którym przedstawił on krytyczną sytuację dotyczącą produkcji silników do swoich rakiet.

Kryzys jest ponoć poważniejszy, niż zakładano wcześniej i zmusił przedsiębiorcę do odwołania zaplanowanej przerwy na Święto Dziękczynienia oraz poproszenia zespołu o jak najszybsze zażegnanie tego, co nazwał katastrofą. Problemy z produkcją zagrażają projektowi Starship i satelitarnej usłudze internetowej Starlink, a sam Musk przyznaje, że mogą nawet przyczynić się do bankructwa SpaceX.

Sytuacja rzeczywiście wydaje się być poważna. Starship miało zostać wykorzystane do umieszczenia na orbicie satelitów, a także wziąć udział w misji księżycowej Artemis w 2023 roku i ostatecznie wysłać ludzi na Marsa. W zeszłym tygodniu CNBC poinformowało, że brak postępów w firmie doprowadził już do usunięcia dwóch wiceprezesów SpaceX odpowiedzialnych za produkcję rakiet, którzy pracowali w firmie od lat. Musk napisał w wiadomości:

Sprowadza się to do tego, że stoimy w obliczu realnego ryzyka bankructwa, jeśli nie możemy zrealizować lotów Starship przynajmniej raz na dwa tygodnie w przyszłym roku.

