SpaceX zakazuje używania aplikacji Zoom swoim pracownikom

Aplikacja Zoom nie ma ostatnio dobrej prasy. Dzisiaj SpaceX zakazało używania jej swoim pracownikom.

Aplikacja Zoom zyskała w okresie pandemii koronawirusa olbrzymią popularność, wraz z którą nadeszły olbrzymie kłopoty. Wzięli ją na celownik hakerzy i zaczęli zakłócać zdalne lekcje, m.in. emitując podczas nich materiały pornograficzne, a firmy zajmujące bezpieczeństwem donoszą o lukach umożliwiających wykradanie dokumentów i zaglądanie do poczty użytkowników. Z tego powodu SpaceX, czyli firma należąca do Elona Muska, zakazała używania Zooma w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. W rozesłanym do ponad 6 tysięcy pracowników e-mailu można przeczytać: "Rozumiemy, że wielu naszych pracowników używało aplikacji do spotkań i konferencji, jednak prosimy używać zamiast tego poczty e-mail, wiadomości tekstowych lub po prostu dzwonić do współpracowników".

Bezpieczeństwo w przypadku SpaceX jest priorytetowe, ponieważ firma ta jest w posiadaniu technologii rakietowych, których wykradzenie może zagrażać bezpieczeństwu nie tylko USA, ale i globalnemu. Podobny zakaz wydała swoim pracownikom NASA, a przypomnę, że FBI od wczoraj prowadzi śledztwo związane z Zoom-bombing, czyli akcjami złośliwego zakłócania odbywających wideokonferencji. Sam Zoom jak na razie nie komentuje decyzji podjętych przez SpaceX oraz NASA.

Źródło: Neowin