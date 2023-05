Spacetop - powstał laptop bez... ekranu. Jak to działa?

Czy właśnie weszliśmy w kolejną epokę technologiczną?

Laptopy mają ekrany różnej wielkości. Ich rozpiętość wynosi zazwyczaj od 10" do 18". A co powiesz na przekątną wynoszącą nawet 100" i fakt, że fizyczny wyświetlacz nie istnieje? Mało tego - tylko użytkownik go widzi? Takie właśnie rozwiązanie podsuwa nam firma technologiczna Sightful. Jej propozycja to Spacetop, czyli pierwszy na świecie laptop bez prawdziwego wyświetlacza.

Nie wygląda on jakość specjalnie atrakcyjnie - zwykły laptop, w którym ktoś odciął ekran w dolnej części. No to gdzie ten ekran? Pojawi się, gdy tylko założysz załączone do urządzenia okulary, dzięki którym zobaczysz rzeczywistość rozszerzoną. Najlepiej pokazać, jak to wygląda w praktyce - zobacz poniższy klip.

Spacetop został stworzony z myślą o podróżujących biznesmenach, którzy nie chcą, aby ktokolwiek zobaczył informacje wyświetlane na ekranie. Owszem, są już takie modele laptopów, gdzie obraz jest widoczny tylko dla osoby siedzącej na wprost, a dla kogoś patrzącego z boku zamazany, jednakże tutaj nie ma szans, aby ktokolwiek coś zobaczył. Ale na tym możliwości się nie kończą. Do wirtualnego ekranu możesz przypinać aplikacje jak Gmail, Teams czy YouTube. Jakość obrazu to 1080p.

Spacetop wyposażono w zoptymalizowany procesor Snapdragon 865, 8 GB RAM oraz 256 GB oraz obsługę 5G NR Sub-6, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Na pokładzie znajduje się open-source'owa wersja Androida (AOSP). W chwili obecnej urządzenie wyceniono na 2 tys. USD (ok. 8,5 tys. zł). Nie zapomniano o portach USB-C oraz DisplayPort 1.4, dzięki czemu możesz bez trudu podpiąć laptopa do zewnętrznego monitora. Jak donoszą osoby, które już testowały urządzenie, niezbędne do jego używania okulary są bardzo lekkie i wygodne, co można policzyć na plus. Producent obiecuje, że dla osób noszacych zwykłe okulary korekcyjne zostaną przygotowane specjalne nakładki, dzięki którym będzie można korzystać ze Spacetop bez żadnych problemów.

No cóż - widzieliśmy już bardzo dziwne laptopy, ale takiego rozwiązania jeszcze nie pamiętam. W chwili obecnej wyprodukowano 1000 egzemplarzy laptopa, a jeśli chcesz dołączyć do nabywców - możesz aplikować przez tę stronę. A czy warto? No cóż - jeśli wydatek 2 tys. dolarów nie jest dla Ciebie problemem, można spróbować.

