Spada zapotrzebowanie na tablety? Tak, ale nie na iPady.

Apple wciąż plasuje się na szczycie rankingu sprzedaży tabletów. Czy ktoś jest w stanie rywalizować z iPadem?

Firma Canalys opublikowała dziś raport ukazujący, jak kształtowała się sprzedaż tabletów w ostatnich miesiącach. Na szczycie nie mamy niespodzianek, w tym segmencie wciąż króluje Apple.

Pomimo tego, iż gigant z Cupertino planuje zmniejszyć produkcję tegorocznych iPadów nawet o połowę, aby podołać zainteresowaniu odbiorców nowymi iPhone'ami 13, nie wydaje nam się, aby jakikolwiek producent był w stanie zagrozić Apple w tego typu zestawieniach. Rezultaty najnowszych badań pokazują, jak duży wpływ na sprzedaż tabletów miała pandemia koronawirusa. W trzecim kwartale tego roku na całym świecie sprzedano o 15 procent mniej tego typu urządzeń, niż miało to miejsce w analogicznym momencie 2020 roku. Jedynym regionem, w którym sprzedaż tabletów wzrosła, jest pacyficzna Azja.

Fot. Canalys

Jak w tym zestawieniu plasują się poszczególni producenci? Nikogo zapewne nie zdziwi fakt, że najwięcej tabletów na świecie sprzedaje Apple. Na całym świecie zakupiono ponad 15 milionów urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na pleckach. Stanowi to aż 40,4 procent udziału w ogólnej sprzedaży na całym świecie. Co ciekawe, Apple sprzedało niemal tyle samo tabletów w porównaniu do ubiegłego roku. Najbardziej oberwało się więc innym producentom. Na drugim miejscu w rankingu znajdziemy Samsunga, który sprzedał połowę tego, co Apple. Możemy zakładać jednak, że koreański producent zwiększy te wyniki dzięki premierom Galaxy Tab S8 oraz Galaxy Tab A8, które powinny mieć miejsce na początku 2022 roku. Na najniższym stopniu podium znalazło się Lenovo, które sprzedało nieco ponad 4 miliony urządzeń.

Na kolejnych pozycjach znajdziemy także Amazon oraz Huawei. W pierwszej piątce zabrakło więc Xiaomi, jednak spodziewamy się, że po premierze Xiaomi Pad 5, chiński producent bardzo szybko wskoczy do czołówki.

