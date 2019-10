Spadek sprzedaży smartfonów LG o 25 procent w Q3 2019

LG niestety w dalszym ciągu nie radzi sobie ze sprzedażą smartfonów, a dział mobilny firmy przynosi straty.

LG Electronics ogłosiło własnie wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 roku i o ile ogólna kondycja finansowa jednego z największych przedsiębiorstw technologicznych wygląda bardzo dobrze o tyle dział mobile jak zwykle przynosi straty. Co ciekawe firma odnotowała najwyższą sprzedaż w historii pomiędzy lipcem a wrześniem oraz najlepszą rentowność w przeciągu ostatniego dziesiącielecia.

Niestety dział komunikacji mobilnej zgłosił 24,5 procentowy spadek sprzedaży w ujęciu rocznym, a pocieszeniem ma być zmniejszona strata operacyjna z 313 mld KRW (268 mln USD) do 16,2 mld KRW (138,2 mln USD).

Przedstawiciele firmy powiedzieli, że powodem nieoczekiwanych wyników sprzedażowych był "ambitny globalny rynek smartfonów". Powodem ograniczenia strat operacyjnych było duże zaangażowane w sprzedaż produktów z obsługą sieci 5G i ogólny rozwój tej nowoczesnej technologii, głównie na rynku krajowym, co spowodowało zmniejszenie straty operacyjnej z 19,4 procenta do 10,6 procenta, ale nadal wszystkie wskaźniki są czerwone, co nie wróży nic dobrego.

LG oczekuje, że w nadchodzącym okresie swiątecznym sprzedaż smartfonów nieco wzrośnie. Wszystko to ma stać się za sprawą agresywnej polityki cenowej oraz dużo bardziej rozsądnego, niż dotyczchas wyceniania swoich produktów. W tym miejscue warto przypomnieć, że LG oferowało nawet telewizory w przedsprzedaży swoich najnowszych smartfonów, które wycenione były dużo mniej atrakcyjne od swoich konkurentów.

Korańczycy od dawna pomimo tego, że potrafią zaprojektować i wyprodukować ciekawe urządzenia z dopracowanym i innowacyjnym oprogramowaniem nie mają szczęścia na rynku smartfonów. Wystarczy przypomnieć starsze modele z serii G oraz najnowszego G8X ThinQ z podwójnym ekranem lub G8 z Air Motion - sterowaniem za pomoca ruchów ręki.

Niestety LG bardzo słabo radzi sobie z działaniami marketingowymi, a na dodatek w przeciweństwie do Samsunga i Apple nie posiada wiernych użytkowników. Z drugiej strony nie ma się co dziwić skoro do Polski wszystkie nowe modele docierają z ogromnym opóźnieniem, a na dodatek nie są atrakcyjne cenowo względem swoich największych rywali. Kolejnym nie mniejszym problemem jest starszna opieszałość LG w wprowadzaniu aktualizacji oprogramowania układowanego na swoje urządzenia. Proces aktualizacji LG G6 do Androida 9.0 trwał miesiące. Gdy wszyscy przygotowywali się do aktualizacji do Androida 10, posiadacze G6 we wrześniu 2019 roku otrzymali dopiero Androida 9.0, który na inne urządzenia trafił wiele miesięcy temu.

