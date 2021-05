Sparaliżowany mężczyzna wyzywa małpę na pojedynek w grze

Sparaliżowany mężczyzna chce zmierzyć się w rozgrywce za pomocą myśli z małpą z Neuralink. Czy właściciel startupu - Elona Musk, przyjmie wyzwanie?

Sporo się dzieje w dziedzinie nowinek naukowych, a kolejne doniesienia na temat nowych odkryć i możliwości ogłaszane są niemal co kilka dni. Tym razem jednak okazało się, że dwie z najświeższych informacji mogą zaliczyć specyficzny crossover, czyli w pewnym sensie się połączyć.

Neuralink, małpa, gry i Elon Musk

Sprawa dotyczy m.in. startupu Neuralink, należącego do miliardera i celebryty Elona Muska. Całkiem niedawno, biorący udział w projekcie naukowcy pochwalili się, iż udało im się z powodzeniem zaimplementować małpie chip, umożliwiający sterowanie urządzeniami elektronicznymi za pomocą myśli. Dało to obiektowi badania możliwość prowadzenia rozgrywki w Ponga (prosta gra komputerowa) jedynie dzięki wykorzystaniu fal mózgowych. To z kolei, daje nadzieję na przyszłość, iż tego typu zabiegi pozwolą kiedyś na rozpowszechnienie podobnych możliwości wśród ludzi. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj, a poniżej można obejrzeć materiał filmowy z eksperymentu.

Z podobnego założenia, co Neuralink, wyszli także inni badacze, m.in. z Brain Gate, którzy opracowali implant, umożliwiający przekładanie fal mózgowych na pismo w formie elektronicznej i to w czasie rzeczywistym. Projekt okazał się tak skuteczny, że dzięki niemu sparaliżowany mężczyzna popił rekord w szybkim pisaniu.

Technologia – pomoc niepełnosprawnym

Tworzenie sprzętu i oprogramowania pomagającego ludziom niepełnosprawnym, nie ogranicza się jednak do tematu samego kierowania czymś za pomocą myśli. Okazało się bowiem, iż manipulacja falami mózgowymi może działać w dwie strony, w tym również wpływając na sam mózg. Obiektem jednego z takich eksperymentów stał się Nathan Copeland.

Mężczyzna jest od lat sparaliżowany i pozbawiony czucia. Jednak, dzięki nowoczesnemu chipowi, który mu wszczepiono, w ograniczonym stopniu odzyskał możliwość ruchu i niemal fizycznego odczuwania… w mechanicznym ramieniu. Dla ścisłości, nie jest to nowoczesna proteza, ponieważ Copeland posiada własne, wszystkie cztery kończyny z tym, że nie może nimi ruszać. W związku z powyższym, do zaawansowanego wózka elektrycznego, umożliwiającego mu funkcjonowanie na co dzień, dołączono robotyczne ramię, którym dzięki implantowi może poruszać za pomocą fal mózgowych.

Do wynalazku dodano jednak jeszcze coś, a mianowicie, mężczyzna jest w stanie odbierać za pomocą mózgu bodźce płynące z mechanicznej kończyny, w tym czuć w ograniczonym stopniu dotyk oraz niemal odczuwalnie kontrolować nacisk podczas wykonywanych czynności.

Czuję każdy palec, to naprawdę dziwne doznanie. Czasami wydaje się to elektryczne, a czasem jak nacisk, ale w większej części, mogę czuć większość palców z dokładną precyzją. To tak, jakby moje palce były dotykane i naciskane. - Nathan Copeland

Wyzwanie na pojedynek implantów

Obecnie, już jakiś czas po operacji, Nathan Copeland jest w stanie z wykorzystaniem swojego robotycznego ramienia grać w bardzo proste produkcje, czyli m.in. takie, jak Pong, w którego grała małpa z projektu Neuralink. Wobec tego, mężczyzna postanowił skonfrontować dwa, niezwykłe wynalazki, jakimi są chipy wszczepione jemu oraz małpie, będącej obiektem badań startupu Elona Muska. W tym celu, rzucił wyzwanie makkakowi o imieniu Pager, do stoczenia pojedynku w Ponga.

Jak tylko to zobaczyłem (nagranie Neuralink, przyp. Red.), zastanawiam się czy mógłbym pobić tę małpę. - Nathan Copeland

Teraz trzeba niestety czekać na odpowiedź Elona Muska i naukowców z jego projektu. Jednak znając miliardera oraz jego zamiłowanie do nowych, czasem dziwacznych spraw, dojście do skutku rzeczonego pojedynku wydaje się nader prawdopodobne.