"Sparkle" już dostępny! Zobacz, gdzie obejrzeć film!

Już dziś możemy obejrzeć ostatni film w karierze Whitney Houston. Sprawdź, gdzie możesz obejrzeć "Sparkle"!

Już dziś w ofercie platformy Netflix pojawił się film Sparkle. Zobaczcie jego zwiastun poniżej:

Sparkle to ponadczasowa opowieść o rodzinnej więzi, trudnej drodze do kariery i sile muzyki. W swoim filmowym debiucie Jordin Sparks, sensacja programu "American Idol", wciela się w postać Sparkle, młodej kobiety, której największe marzenie wydaje się niemożliwe do spełnienia. Opiekuńcza matka (Whitney Houston) przestrzega córkę przed pułapkami przemysłu muzycznego. Jednak ośmielona przez ambitnego i przystojnego Stixa (Derek Luke), Sparkle zakłada ze swoimi siostrami (Tika Sumpter i Carmen Ejogo) zespół. Trio wykonuje poruszające soulowe piosenki autorstwa Sparkle. Wraz ze wzrostem popularności pojawia się jednak zazdrość, zwątpienie i zdradliwa pokusa.

W obsadzie filmu znajdziemy legendarną Whitney Houston. Amerykanka znana jest przede wszystkim ze swojej kariery wokalistki, jednak występowała także przed kamerą w roli aktorki. Poza Sparkle, możemy ujrzeć ją w Żonie pastora, Bodyguard, czy Czekając na miłość. Na ekranie towarzyszą jej Jordin Sparks Thomas (Wyszczekani, Czasy Ostateczne: Pozostawieni), Tika Sumpter (Salt, Prawdziwa jazda, Myśl jak facet) oraz Carmen Ejogo (Selma, Detektyw, Fantastyczne zwierzęta i jak je odnaleźć). Reżysera filmu, Salima Akila znamy z pracy na planie serialu Black Lightning oraz takich produkcji jak Zasady gry i Skok przez miotłę.

"Sparkle"

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Salim Akil

: Salim Akil Scenariusz : Mara Brock Akil

: Mara Brock Akil Gatunek : dramat, musical

: dramat, musical Obsada : Whitney Houston, Jordin Sparks Thomas, Derek Luke, Mark Epps, Carmen Ejogo, Tika Sumpter, Omari Hardwick, CeeLo Green

: Whitney Houston, Jordin Sparks Thomas, Derek Luke, Mark Epps, Carmen Ejogo, Tika Sumpter, Omari Hardwick, CeeLo Green Kategoria wiekowa: 13+

