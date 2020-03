Spawn już niebawem trafi do Mortal Kombat 11, mamy pierwszy gameplay

Mortal Kombat 11 już niebawem wzbogaci się o kolejnego wojownika, a będzie nim Spawn.

Spawn to komiksowy bohater autorstwa Todda McFarlane'a, który choć nie jest tak popularny jak Spider-Man czy Iron-Man, to może się pochwalić bardzo oddaną mu społecznością. Ta wyjątkowa postać już niebawem zawita do najnowszej odsłony serii Mortal Kombat.

Twórcy gry - studio NetherRealm, opublikowało pierwszy gameplay ze Spawnem w roli głównej. Możemy na nim podziwiać nie tylko design bohatera, ale również jego sposób walki. Nie zabrakło przy tym efektownych animacji specjalnych ataków, no i oczywiście, jak zwykle brutalnego fatality.

Ciekawostką jest fakt, że Spawn w Mortal Kombat 11 przemawia głosem Keitha Davida - aktora, który podkładał już głos tej postaci w znakomitym serialu animowany od HBO. Przedstawiciele NetherRealm Studios nie ukrywają, że udział aktora w ich produkcji spowodował, że jeszcze bardziej entuzjastycznie podchodzili do prac nad przeniesieniem Spawna do uniwersum Mortal Kombat.

Spawn zostanie udostępniony posiadaczom przepustki sezonowej Kombat Pack już 17 marca, pozostali gracze będą musieli poczekać na mrocznego bohatera do 24 marca. Warto przypomnieć, że do Mortal Kombat 11 trafił już inny kultowy wojownik - Terminator T-1000, odgrywany przez Arnolda Schwarzeneggera.

Mortal Kombat 11 jest obecnie dostępne ma PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switchssss.

źródło: wccftech.com