Specjalny koncert Eda Sheerana w... Pokemon GO

Jużniedługo wszyscy fani Eda Sheerana będą mogli zobaczyć specjalny występ artysty w grze Pokemon GO.

Niantic i The Pokemon Company ogłosiło, że Ed Sheeran da specjalny występ dla wszystkich graczy Pokmon GO. Koncert odbędzie się z okazji premiery najnowszego albumu artysty. Użytkownicy otrzymają dostęp do przygotowanego wcześniej, specjalnego wideo.

Materiał będzie dostępny w grze od 22 listopada, od godziny 20:00, do 30 listopada, do 22:00. Będziemy mogli usłyszeć największe hity Eda Sheerana, m.in. "Perfect", "Bad Habits", "Obertasy Graffiti", "Thinking Out Loud", "First Time" oraz "Shivers". Gracze otrzymają wiadomość w sekcji newsowej gry z instrukcją, jak obejrzeć występ.

Dodatkowo, ulubiony pokemon artysty, Squirtle, pojawi się w grze w charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych. Gracze mogą także wykorzystac specjalny kod, aby uzyskać ekskluzywne przedmioty dla awatara w aplikacji. Kod 4SQS6N359Y7NPCUW na stronie internetowej.

Kod można wykorzystać także w aplikacji Pokemon GO od 22 listopada od 20:00.

