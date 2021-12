"Spectre", "Mroczny rycerz" i wiele innych - sprawdź, jakie filmy znikną z HBO GO!

Wśród filmów i seriali, które znikną wraz z końcem roku znajdziemy wiele hollywoodzkich hitów!

Spis treści

Wraz z końcem miesiąca i końcem obecnego roku z oferty platformy HBO GO zniknie wiele znanych i docenianych produkcji. Mamy już ostatnie dni, żeby obejrzeć filmy o przygodach Jamesa Bonda z Danielem Craigiem oraz Piercem Brosnanem w rolach głównych. Zniknie także między innymi trylogia filmów o Batmanie Christophera Nolana oraz widowiskowy "Wielki Gatsby" z Leonardo DiCaprio w roli głównej.

Spectre

James Bond otrzymuje tajemniczą wiadomość dotyczącą swojej przeszłości. Za jej sprawą wyrusza na ryzykowną misję do stolicy Meksyku. Trop wiedzie następnie do Rzymu, gdzie Bond spotyka Lucię Sciarrę, piękną wdowę po słynnym przestępcy. Podczas tajnego spotkania 007 dowiaduje się o istnieniu niebezpiecznej organizacji zwanej SPECTRE. W tym samym czasie w Londynie nowy szef rządowego centrum bezpieczeństwa nie tylko kwestionuje działania Bonda, lecz podaje w wątpliwość konieczność istnienia agencji MI6, na której czele stoi M. Bond prosi Moneypenny i Q o pomoc w odszukaniu Madeleine Swann, córki dawnego wroga. To ona może być kluczem do rozwikłania zagadki SPECTRE. Zbliżając się do złowrogiej organizacji, Bond odkrywa wstrząsające powiązanie między sobą a przeciwnikiem, którego ściga.

Kraj produkcji : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone

: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Reżyseria : Sam Mendes

: Sam Mendes Scenariusz : John Logan, Robert Wade, Neal Purvis, Jez Btterworth

: John Logan, Robert Wade, Neal Purvis, Jez Btterworth Gatunek : sensacyjny

: sensacyjny Obsada : Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoper Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishawm Naomie Harris, Dave Bautista, Monica Bellucci, Judi Dench

: Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoper Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishawm Naomie Harris, Dave Bautista, Monica Bellucci, Judi Dench Dostępny do: 31 grudnia

Mroczny rycerz powstaje

Minęło już osiem lat od zniknięcia Batmana, który w jednej chwili z bohatera stał się zbiegiem. Biorąc na siebie winę za śmierć prokuratora okręgowego, Harveya Denta, Mroczny Rycerz poświęcił wszystko dla tego, co on oraz komisarz Gordon uznali za wyższe dobro. Przez pewien czas kłamstwo było skuteczne, a działalność kryminalna w Gotham City została zmiażdżona dzięki Ustawie Denta, stworzonej w celu walki z przestępczością.

Zobacz również:

Wszystko zmienia się wraz z przybyciem sprytnej włamywaczki, kobiety-kota, realizującej własny, ukryty plan. O wiele bardziej niebezpieczne jest jednak pojawienie się Bane'a, zamaskowanego terrorysty, którego bezwzględne zamiary wobec Gotham City zmuszają Bruce'a do powrotu z dobrowolnego wygnania. Ale nawet jeżeli Batman znów założy pelerynę i maskę, może okazać się zbyt słaby, by pokonać Bane'a.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Scenariusz : Christopher Nolan, Jonathan Nolan

: Christopher Nolan, Jonathan Nolan Gatunek : akcja, science fiction

: akcja, science fiction Obsada : Chrsitian Bale, Tom Hardy, Michael Caine, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Marion Cottilard

: Chrsitian Bale, Tom Hardy, Michael Caine, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Marion Cottilard Dostępny do: 31 grudnia

Wielki Gatsby

Adaptacja klasycznej powieści F. Scott Fitzgeralda, nazywanego kronikarzem epoki jazzu, opowiada o niespełnionej miłości parweniusza do kobiety z wyższej sfery. Młody makler giełdowy, Nick Carraway przybywa do Nowego Jorku i zamieszkuje blisko milionera Jay'a Gatsby'ego. Mężczyzna jest zafascynowany Gatsbym i jego wystawnym stylem życia. Wkrótce dowiaduje się, że jest on od lat zakochany w Daisy, która czuje się nieszczęśliwa w swoim małżeństwie z Tomem Buchananem. Nick staje się świadkiem obsesji i marzeń swoich przyjaciół zniszczonych przez pogoń za pieniędzmi i próbą spełnienia amerykańskiego snu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Australia

: Stany Zjednoczone, Australia Reżyseria : Baz Luhrmann

: Baz Luhrmann Scenariusz : Baz Luhrmann, Craig Pearce

: Baz Luhrmann, Craig Pearce Gatunek : melodramat

: melodramat Obsada : Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Elizabeth Debicki, Isla Fisher, Jason Clarke, Jack Thompson

: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Elizabeth Debicki, Isla Fisher, Jason Clarke, Jack Thompson Dostępny do: 31 grudnia

Wszystkie produkcje usuwane z HBO GO:

czwartek (30 grudnia)

Perfekcjonistka

Wielki Gatsby

Nicholas Nickleby

Mokra robota

De-Lovely

Być jak James Bond

Tomb Raider

piątek (31 grudnia)

Za humor i Sunny

Golden Eye

Śmierć nadejdzie jutro

Jutro nie umiera nigdy

Świat to za mało

Luther

Le Mans '66

Terminator: Mroczne przeznaczenie

Batman - Początek

Mroczny rycerz

Mroczny rycerz powstaje

Barbershop

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Abou Leila

Ad Astra

Źli chłopcy

Czerwony hatchback

Mickey i niedźwiedź

Z dala od zgiełku

Instynkt

Ciemny kryształ

Stań przy mnie

Wyspa psów

Sprzymierzeni

Do gwiazd

100 rzeczy

Zobacz także: "Matrix" powraca do HBO! Sprawdźcie nowości platformy HBO GO!