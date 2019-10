Specyfikacja Galaxy S10 Lite potwierdzona w popularnym benchmarku

Geekbench po raz kolejny dostarcza nam szczegółowych informacji o nadchodzącym urządzeniu.

Poprzednie pogłoski na temat domniemanego Galaxy S10 Lite ujawniły nazwe modelu. Wiemy już, że smartfon zadebiutuje z nazwą kodową SM-G770F, która znacznie różni się od tej, którą posiadają inne smartfony z serii Galaxy S10 - SM-G97x. W chwli obecnej wiemy już, że SM-G770F to przyszły Galaxy S10 Lite, a na dodatek baza popularnego testu syntetycznego Geekbench zdradziła nam nieco informacji o specyfikacji technicznej nowego urządzenia.

Źródło: samsung

Urządzenie zostało przyłapane w bazie Geekbencha, co oznacza, że było testowane za pomoca benchmarku wydanego przez Primate Labs. Wyniki potiwerdzją wcześniejsze plotki. Samsung Galaxy S10 Lite wyposażony będzie w procesor Qualcomm Snapdragon 855, który jest również stosowany w innych Galaxy S10 na rynku amerykańskim oraz co ciekawe aż 8 GB pamięci operacyjnej RAM, co może oznaczać, że Galaxy S10 Lite będzie pozycjonowany wyżej od Galaxy S10e, który posiada zaledwie 6 GB RAM'u. Możliwe, że po premierze nowego urządzenie Galaxy S10e zostanie wycofany ze sprzedaży.

Ostanią, ale nie mniej ważną informacją jest wpis, że SM-G770F testowany był w bazie Geekbench'a z zainstalowanym Androidem 10. Nie zaskakuje nas to, ale daje wskazówkę, że nowe urządzenie zadebiutuje na rynku od razu z najnowszą wersją systemu operacyjnego od Google i nakładką One UI 2.0. Korańczycy zawsze uruchamiają swoje flagowe urządzenia z najnowszym Androidem, jaki jest dostępny na chwilę przed premierą.

Wiemy, że obecnie Samsung pracuje nad kilkoma urządzeniami. Poza odnalezionym w bazie Geekbencha Galaxy S10 Lite firma rozwija również tańszą wersję Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A90 5G oraz Galaxy A91. Nie można zapominać, że zbliza się już koniec roku, a Samsung wielkimi krokami przygotowuje się do premiery urządzeń na 2020 rok. Mowa o flagowej serii Galaxy S11, o ktorej więcej informacji można przeczytać tutaj oraz całej serii Galaxy A, czyli smartfonów ze średniej półki cenowej, które od wielu lat są bestsellerami.

Źródło: sammobile

Jak widać Korańczycy mają dużo pracy przed sobą, ale to świetna informacja dla konsumentów, którzy już niedługą będą mogli wybierać spośród wielu nowoczesnych urządzeń z różnych segmentów cenowych.

Źródło: sammobile.com