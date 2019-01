Specyfikacja PCI Express 5.0 już na finiszu!

Choć rynek dopiero szykuje się na korzystanie z możliwości dawanych przez PCI 4.0, jest już niemal gotowa specyfikacja jego następcy - oczywiście jeszcze lepsza od poprzednika.

Peripharal Component Interconnect Special Interest Group (w skórcie PCI-SIG) to międzynarodowe konsorcjum odpowiedzialne za ustalanie standardów PCI, PCI-X oraz PCI Express. Pośrednio to właśnie oni decydują o szybkości działania urządzeń elektronicznych - przede wszystkim laptopów oraz komputerów, mają także wpływ na codzienne użytkowanie internetu, ponieważ ustalane przez nie standardy używane są m.in. w serwerach. Konsorcjum powstało w 1992 roku i od początku działa non-profit. Obecnie zrzesza 800 firm, w tym Agilent, AMD, Dell, HP, Intel, Synopsys, NVIDIA czy Qualcomm. Na czele PCI-SIG stoi Al Yanes, inżynier z IBM. A wracając do PCI Express - zaprezentowano właśnie wersję 0.9 specyfikacji, która pozwala na korzystanie z dwukrotnie większej przepustowości niż 4.0! Wersja finalna ma zostać opublikowana w przeciągu dwóch miesięcy.

Co o niej wiemy już dziś? Przede wszystkim zachowuje kompatybilność wsteczną z poprzednimi wersjami. Maksymalna szybkość transferu danych to imponujące 32 GT/s (liczba gigatransferów na sekundę), czyli cztery razy więcej niż powszechne obecnie PCIe 3.0 i dwukrotnie w porównaniu z PCIe 4.0. Odpowiada to 128 GBps i przyda wszędzie tam, gdzie korzysta się z aplikacji wymagających większych ilości danych, stosowane jest uczenie maszynowe, itp. PCI-SIG podsumowuje: "zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że to tylko kwestia czasu, zanim rynek upomni się o większą przepustowość."

Specyfikację PCIe 4.0 ogłoszono w 2017 roku, po siedmiu latach prac. Do stworzenia PCIe 5.0 potrzebne były tylko dwa. Czy to nie za duży pośpiech? Na niedawno zakończonych targach CES 2019 zaprezentowano AMD Ryzen 3 - jest to dopiero pierwsze CPU korzystające ze standardu PCIe 4.0. Jednak PCI-SIG spodziewa się, że PCI Express 4.0 wyprze 3.0 w obszarze konsumenckim, ale w zastosowaniach serwerowych PCI 5.0 ma zastąpić od razu 3.0 - z pominięciem 4.0.