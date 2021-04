Specyfikacja Ryzen 5000G wyciekła do sieci

AMD wypuścił linię Ryzen 5000 w październiku ub. roku, jednak dopiero teraz ma pojawić się jej edycja mobilna, czyli 5000 G. W sieci znalazły się specyfikacje trzech głównych procesorów z tej rodziny.

Przypomnę, że procesory AMD Ryzen 5000 korzystają z mikroarchitektury Zen 3, która w stosunku do Zen 2 umożliwia m.in. znaczne podniesienie wydajności jednego wątku. Chociaż mobilne APU zostało przez AMD pokazane już na targach CES 2021, jak do tej pory brakowało bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Ale dzisiaj na Twitterze użytkownik momomo_us - znany z wcześniejszych przecieków - zamieścił specyfikację trzech głównych modeli. Jeśli mu wierzyć, będą one prezentować się następująco:

Najprawdopodobniej procesory będą posiadać układ graficzny Vega, a będzie ich w sumie osiem. Zastosowanie architektury Zen3 umożliwiło umieszczenie większej ilości pamięci cache L3 w układach, co przełoży się na wydajność każdego z procesorów. Co jednak ciekawe w tej tabelce - im więcej rdzeni, tym mniejsze taktowanie podstawowe, jednak większe w trybie boost (czyli turbo). Jeśli chodzi o TDP, możemy tylko się domyślać - ale stawiamy na 65 lub 60 W.

Źródło: Neowin