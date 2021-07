Specyfikacja S Pen Pro wyciekła przed premierą

Samsung planuje wprowadzić nową wersję akcesorium S Pen, które miałoby nosić przydomek Pro. Będzie ono kompatybilne z najnowszymi flagowcami firmy, a także z nadchodzącym Galaxy Z Fold 3.

Akcesorium S Pen do Galaxy S21 Ultra nie ma łączności Bluetooth LE, co oznacza, że brakuje mu niektórych funkcji w porównaniu do S Pen, który był dołączane do Galaxy Note 20 Ultra. Na początku roku, Samsung ujawnił, że pracuje nad specjalną edycją S Pen Pro, który jest większy i posiada łączność Bluetooth. Firma nie ujawniła jednak jego pełnego zestawu funkcji. Teraz się to zmienia, gdyż niektóre z jego specyfikacji zostały właśnie ujawnione.

Według tipstera Chun, S Pen Pro posiada końcówkę o grubości 0,7 mm i może wyczuć aż 4096 poziomów nacisku. Najnowsze informacje podają również, że będzie mógł być używany z najnowszym Galaxy Z Fold 3, który ma zostać zaprezentowany w sierpniu podczas Galaxy Unpacked. Specjalny rysik jest podobno wyposażony w port USB typu C, który ma służyć do jego ładowania. Będzie także oferować możliwość magnetycznego przymocowania do niektórych kompatybilnych smartfonów Galaxy (podobnie jak S Pen dołączany do Galaxy Tab S7). Ostatecznie, spodziewana cena, za jaką przyjdzie nam kupić S Pen Pro, ma wynosić ok. 70 funtów (ok. 350-400 zł).

Zobacz również:

S Pen Pro:

0.7 mm tip

4096 pressure points

Can be used with Z Fold3 without damaging the screen

Charges via USB C

Attaches magnetically with a few cases at the back of phones

Price around 70 bucks in the UK? https://t.co/qed83EZ936 pic.twitter.com/IKLzXqA0KZ — Chun (@chunvn8888) July 27, 2021

Samsung już wcześniej ujawnił, że stworzył specjalną wersję S Pen dla Galaxy Z Fold 3. Nie wiadomo jednak, czym miałoby się ono różnić od nowego S Pen Pro. Więcej informacji o obu nadchodzących akcesoriach powinniśmy otrzymać 11 sierpnia, kiedy to Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 zostaną oficjalnie zaprezentowane.

Południowokoreańska firma potwierdziła, że nie wprowadzi nowego urządzenia Galaxy Note w tym roku. Dla każdego, kogo interesuje zupełnie nowy smartfon z kompatybilnością S Pen, najlepszym wyborem będzie zakup już dostępnego na rynku Galaxy S21 Ultra lub poczekanie na Galaxy Z Fold 3. Premiera nowego składanego smartfonu Samsunga odbędzie się podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, o którym więcej piszemy w tym materiale.