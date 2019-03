Specyfikacja USB 4: natywna obsługa Thunderbolt 3 i przepustowość 40 Gbps

Czy USB 4 będzie w 100% kompatybilne z Thunderbolt 3? Na to i wiele innych pytań musimy zaczekać jeszcze kilka miesięcy, zanim specyfikacja zostanie formalnie opublikowana.

Źródło: Intel

Specyfikacja USB 4, obiecuje zachowanie prostego schematu nazewnictwa USB i integruje specyfikację Thunderbolt 3 cechującą się wysoką przepustowością. Zaledwie tydzień po tym, jak nadchodzący schemat specyfikacji USB 3.2 groził dezorientacją dla potencjalnych klientów kupujących komputery PC, kolejna specyfikacja USB próbuje rozwiązać problem z nazewnictwem poszczególnych standardów przesyłu danych.

Jeśli masz dowolny kabel łączący komputer z urządzeniem peryferyjnym, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jest to przewód USB. W ciągu ponad 20 lat istnienia, interfejs USB kontynuował dodawanie nowych poziomów prędkości, w tym USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.1, pozostając jednocześnie kompatybilnym wstecz z starszymi wersjami. Port USB-C został również utworzony obok starszego portu USB-A, w celu uproszczenia schematu złączy. USB 4 będzie korzystał wyłącznie z nowszego portu USB-C i będzie działał z prędkością 40 Gb/s - dwukrotnie większą od poprzedniej specyfikacji USB 3.2 i aż ośmiokrotnie wyższą od najpopularniejszego obecnie USB 3.0.

Prawdopodobnie jednak w najbliższej przyszłości nie zobaczymy sprzętu z USB 4 na pokładzie. Specyfikacja USB 3.2 została opublikowana w 2017 roku i w tym roku ma się pojawić w produktach. USB 4 jest w chwili obecnej tylko specyfikacją, która na dodatek nie została jeszcze oficjalnie opublikowana. Data wydania planowana jest na połowę 2019 roku, co oznacza, że prawdopodobnie nie zobaczymy sprzętu z USB 4 do 2020 roku, a możliwe, że stanie się to później.

Intel dąży do jak najszerszego rozpowszechnienia autorskiej technologii Thunderbolt również opartej na porcie USB-C, dlatego planowane jest pełne zintegrowanie nowego standardu USB z technologią Thunderbolt, co będzie bardzo korzystne dla konsumentów.

Źródło: PCWorld

Na wiele odpowiedzi musimy jeszcze poczekać

Z perspektywy Intel'a, nadszedł już odpowiedni czas, aby Thunderbolt stał się integralną częścią standardu USB. Wizja jednego portu, który oferuje bardzo szeroką funkcjonalność, była odległa, gdy Intel ogłosił Thunderbolt w 2015 roku. Po części dziąło się to za sprawą gigantycznego zaplecza urządzeń z tańszym w produkcji portem USB, podczas gdy Thunderbolt na początku implementowany był w komputerach Apple i niewielkiej ilości drogich urządzeń innych firm. Od tamtego czasu minęło sporo czasu. Na rynku pojawiło się dużo urządzeń z Thunderbolt. Według Intela, ponad 400 modeli komputerów PC jest dostarczanych z portami Thunderbolt. Zaliczają się do nich również wszystkie nowe komputery Mac. Około 450 urządzeń peryferyjnych również zostały zaprojektowanych do współpracy z Thunderbolt.

Starcie pomiędzy gigantami

Przy okazji wprowadzenia standardu USB 4 z Thunderbolt Intel nie zapewni otwartego dostępu do technologii Thunderbolt. Dzięki temu skutecznie utrudni jego zaimplementowanie w układach chipset firmy AMD. Laptopy i urządzenia stacjonarne z AMD Ryzen będą mogły zawierać port USB 4, ale potrzebny będzie oddzielny układ, który będzie zużywał więcej energii.

Źródło: PCWorld

Nadal nie znamy odpowiedzi na kluczowe pytania: czy zasilanie USB zostanie zmodernizowane w stosunku do obecnego limitu 100W, czy długości obsługiwanych kabli USB zwiększy, czy nowe kable również będą oznaczane kolorami, aby zapewnić kompatybilność, oraz jakie będą ich ceny? To kilka najważniejszy pytań. Na ich rozwiązanie musimy poczekać do czasu oficjalnego opublikowania standardu lub nawet wypuszczenia na rynek pierwszych urządzeń.