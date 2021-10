Specyfikacja aparatu Galaxy S22 Ultra potwierdzona w nowym przecieku

W sieci pojawia się co raz więcej przecieków dotyczących nadchodzącej serii Galaxy S22. Najnowszy z nich dotyczy tylnej kamery najbardziej zaawansowanego modelu.

Patrząc na poprzednie doniesienia, Galaxy S22 Ultra miał być wyposażony w 200 MP sensor aparatu od Olympusa. Okazało się jednak, że była to tylko plotka, która nie znalazła potwierdzenia w wiarygodnym źródle. Kilka dni temu poinformowano, że Samsung będzie nadal korzystać z 108 MP głównego czujnika kamery, lecz z pewnymi ulepszeniami w zakresie zoomu. Teraz ujawniono jednak pełną specyfikację kamery nadchodzącego telefonu.

Według leakstera Ice Universe (@UniverseIce), Galaxy S22 Ultra będzie wyposażony w nieco ulepszony 108 MP główny czujnik kamery (1/33 cala) z pikselami 0.8 µm i przysłoną F1.8. Najwyraźniej jest to nieco zmodyfikowana wersja ISOCELL HM3, który jest używany w Galaxy S21 Ultra.

S22 Ultra camera

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 — Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021

Nadchodzący flagowy telefon będzie podobno korzystał z 12 MP ultra szerokiego sensora kamery od Sony (1/2.55 cala), wyposażonego w 1.4 µm piksele i przysłonę F2.2. Będzie posiadał również dwa 10 MP sensory (1/3.52 cala) od Sony, jeden z 3-krotnym zoomem optycznym, a drugi z 10-krotnym zoomem optycznym.

Jeśli te informacje są prawdziwe, Galaxy S22 Ultra nie przyniesie żadnych większych ulepszeń sprzętowych aparatu w porównaniu do Galaxy S21 Ultra. Większość ulepszeń może pochodzić po prostu z optymalizacji oprogramowania i algorytmów przetwarzania. Galaxy S21 Ultra pomimo tego, że ma już osiem miesięcy, to nadal trzyma się we flagowym dziale aparatów, w porównaniu do nowszych flagowych telefonów konkurencyjnych marek. Jednak trudno będzie Samsungowi utrzymać się na prowadzeniu, gdy konkurencyjne firmy będą wybierać lepszy sprzęt.