Spędzasz Halloween z dziećmi? Sprawdź, co warto wspólnie obejrzeć. Filmy i seriale na noc duchów

Wendell i Wild

Premiera: 28 października

Animowany horror komediowy. Wendell i Wild to dwa demony, które chcą przedostać się do krainy żywych, by spełniać swoje marzenia. Na ich drodze stoi jednak wojownicza zakonnica, siostra Helley. Ponieważ w starciu z pogromczynią demonów Wendell i Wild nie mają wielkich szans, postanawiają zwerbować do pomocy innego człowieka. Ich wybór pada na nastoletnią Kat Elliot, zielonowłosą fankę punk rocka...

Animacja jest dziełem Henry'ego Selicka, twórcy słynnego Miasteczka Halloween i kultowej Koraliny. Scenariusz do filmu wspólnie napisali Clay McLeod Chapman oraz Jordan Peele – autor takich filmów grozy, jak Uciekaj!, To my, czy Nie! Ich dzieło to daleka od kolorowych bajek, nieoczywista i lekko niepokojąca opowieść, z intrygującą i dopracowaną stroną wizualną.

POZIOM STRASZNOŚCI: 3/5