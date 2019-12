Speedtest na Androida i iOS otrzymuje VPN

Ookla rozszerza funkcjonalność swojej popularnej aplikacji. Speedtest oferuje teraz wbudowanego VPN'a.

Twórcy strony internetowej Speedtest.net oraz aplikacji mobilnych Speedtest na urządzenia z Androidem oraz iOS właśnie rozszerzyli swoje portfolio usług. W najpopularniejszej aplikacji do testowania przepustowości połączenia z internetem znalazło się miejsce dla VPN'a. Rozwiązanie otrzymało nazwę Speedtest VPN i w chwili obecnej jest w fazie beta testów. Z VPN'a skorzystać mogą użytkownicy aplikacji Speedtest na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Źródło: gsmarena.com

VPN od Oookla (twórców portalu Speedtest.net) działa tak, jak większość innych aplikacji VPN na urządzeniach mobilnych. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system operacyjny informuje o możliwości dodania połączenia VPN do urządzenia. Po zaakceptowaniu monitu rozpoczyna się przeglądanie internetu za pomocą serwerów Speedtest VPN. Rozwiązanie to zmniejsza prędkość połączenia, ale w zamian oferuje o wiele większy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo VPN pozwala dostać się do stron, które są zablokowane na przykład z powodu blokady regionalnej.

W obecnej fazie rozwoju usługa w wersji beta oferowana jest za darmo z poziomu aplikacji Speedtest. Niestety w chwili obecnej rozwiązanie to nie jest jeszcze dostępne w naszym kraju. Ookla potwierdza, że w przyszłości planuje zaoferować płatne poziomy, ale stanie się to dopiero w chwili osiągnięcia pełnej stabilności, po wyjściu ze stadium beta.

Producent przewiduje darmowy plan, który zaoferuje 2 GB transferu. Będzie się on odnawiał co 30 dni.

Ookla informuje, że Speedtest VPN to usługa typu zero log, co oznacza, że firma nie prowadzi żadnej ewidencji tego, kto oraz w jakim celu korzysta z usługi. Dodatkowo żadne dane nie są przekazywane do firm zewnętrznych i organizacji pozarządowych.

Źródło: gsmarena.com