Spider-Man 2 - kultowy "Candyman" wcieli się w Venoma. Posłuchaj, jak brzmi Tony Todd

Insomniac Games potwierdziło właśnie rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad grą Marvel's Spider-Man 2. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Tony "Candyman" Todd wcieli się w postać Venoma.

Tony Todd to amerykański aktor, który zasłynął przede wszystkim z roli głównego antagonisty w horrorze "Candyman". Choć na swoim koncie ma on wiele innych ról, w tym także "głosowych", to postać upiornego "Candymana" już na zawsze będzie kojarzona z Tony'm Toddem.

Studio Insomniac Games potwierdziło właśnie, że rozpoczęło kolejny etap prac nad grą Spider-Man 2. Zespół zajmie się teraz sesjami mo-cap (motion capture), w których udział weźmie aktor. Okazuje się bowiem, że Tony Todd nie tylko będzie głosem Venoma w najnowszej grze Insomniac, ale również użyczy kultowej postaci swoich ruchów.

Venom w Spider_man 2 przemówi do nas głosem Tony'ego Todda (fot. Sony)

Warto tu podkreślić, że Tony Todd mierzy aż 1,96 m wzrostu, co z całą pewnością sprawi, że "nowy" Venom będzie przerażał nie tylko głosem, ale i posturą. Jeśli zastanawiacie się jak brzmi kultowy "Candyman", to posłuchajcie jego roli z polskiego horroru Layers of Fear 2 od Bloober Team.

Marvel's Spider-Man 2 nie ma jeszcze dokładnie określonej daty premiery. Wiemy jedynie, że twórcy celują w rok 2023, a gra trafi wyłącznie na PlayStation 5.

