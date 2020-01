Spider-Man 2 na PlayStation 5 już w 2021 roku?

Przecieki sugerują, że Spider-Man 2 jest już w fazie produkcji i bohater Marvela zawita do nas już w przyszłym roku.

Jeden z użytkowników serwisu Reddit zamieścił post, w którym twierdzi, że wszedł w posiadanie informacji o grze Spider-Man 2. Do tej pory nie zapowiedziano prac nad tym tytułem, jednak biorąc pod uwagę sukces pierwszej części, nie byłoby to niczym zaskakującym. Użytkownik v17447377 utrzymuje, że prace nad produkcją już trwają, a premiery możemy się spodziewać pod koniec 2021 roku. Wraz z informacjami o trwających pracach nad Spider-Man 2, otrzymaliśmy też sporo szczegółów, dotyczących samej gry.

Miejsce akcji tytułu pozostanie niezmienne w stosunku do pierwszej części, jednak obszar zostanie poszerzony o dwie kolejne dzielnice – Queens i Brooklyn. Mamy się też spodziewać nowych mechanik w grze, włącznie z wzorowanym na Diablo systemem lochów. W Spider-Man 2 zostanie on wykorzystany do losowych przestępstw, aby nawet pozornie podobne wydarzenia różniły się m.in rozmieszczeniem wrogów, układem walki czy innymi zadaniami. Twórcy gry - studio Insomniac, podobno pracują nad silnikiem gry i wprowadzają kolejne nowości technologiczne, jak np. fotogrametria.

Jeśli chodzi o fabułę, Peter Parker ma pozostawać w centrum uwagi, jednak, podobnie jak w poprzedniej odsłonie, będą sekcje, w których w rolę człowieka pająka wcieli się Miles Morales. Oscorp nadal będzie ważnym graczem w produkcji, ale tym razem pojawi się w kontekście klonowania. Powiększy się też wachlarz czarnych charakterów, pojawią się m.in. Zielony Goblin, Venom czy Mysterio. Choć do każdej plotki należy podchodzić z dystansem, to trzeba zauważyć, że ten konkretny użytkownik Reddita już umieścił post z trafnym przeciekiem. Wtedy sprawa dotyczyła prac nad Resident Evil 3 Remake, jeszcze przed ich ogłoszeniem przez Capcom. Tym razem, v17447377 utrzymuje, że jego źródło jest blisko powiązane ze studiem Insomniac Games.

Spider-Man, od studia Insomniac Games, jest dostępny wyłącznie na konsole PlayStation 4.

źródło: reddit