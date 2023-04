Spider-Man: Across the Spider-Verse - polska premiera, trailer, postacie. Co już wiemy?

Zbieamy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat nadchodzącej animacji Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Spis treści

Tytuł - Spider-Man: Across the Spider-Verse

- Spider-Man: Across the Spider-Verse Data premiery - 2 czerwca 2023 (Polska), 31 maj 2023 (Świat)

- 2 czerwca 2023 (Polska), 31 maj 2023 (Świat) Gatunek - animacja

- animacja Gdzie oglądać na premierę - kino

- kino Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Shameik Morre, Oscar Isaak, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Jorma Taccome

Spider-Man: Across the Spider-Verse (fot. Sony)

Spider-Man: Across the Spider-Verse to następca animacji Spider-Man: Into the Spider-Verse. W naszym kraju ta produkcja znana była pod tytułem Spider-Man: Uniwersum. W jednym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat tej produkcji.

Polska premiera

Spider-Man: Across the Spider-Verse początkowo miał mieć swoją kinową premierę w październiku ubiegłego roku. Produkcja zaliczyła jednak solidną obsuwę i ostateczna data polskiego debiutu to 2 czerwca 2023 (światowa premiera 31 maja). Animacja początkowo dostępna będzie jedynie w kinach. W późniejszym czasie udostępniony będzie także w serwisach streamingowych. W Polsce będzie to platforma Disney Plus. Tutaj też możemy obejrzeć wspominane wcześniej Uniwersum. Premiera nastąpi zapewne pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.

Zobacz również:

Fabuła

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać:

Miles Morales wraca w następnym rozdziale sagi Spider-Verse. Epicka przygoda, która przeniesienie brooklyńskiego Spider-Mana pomiędzy Multiwersum by połączyć siły z Gwen Stacy i nową drużyną Spider-Ludzi w celu pokonania złoczyńcy silniejszego niż kiedykolwiek.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (fot. Sony)

Po opisie oraz zwiastunach możemy podejrzewać, że Milesa Moralesa odwiedzi Spider-Woman, czyli Gwen Stacy. PRzybędzie ona do jego świata za pomocą portalu między wymiarami. Miles był jednak przekonany, że już nigdy więcej jej nie zobaczy. Razem wyruszają w podróż po innych wymiarach, gdzie spotkają Spider-Manów z innych światów. Razem będą musieli stawić czoła potężnemu przeciwnikowi.

Co ciekawe, na zwiastunach możemy zobaczyć różne style animacji. Zapewne cała produkcja będzie wyglądała dokładnie w ten sam sposób, w zależności od tego, do jakiego świata trafimy.

Trailer

Obsada