Spider-Man: Bez drogi do domu - gdzie obejrzeć online?

Kinowy debiut długo wyczekiwanego filmu "Spider-Man: No Way Home"już za nami. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na pójście do kina, pytanie więc, gdzie można go obejrzeć online?

Tytuł "Spider-Man: Bez drogi do domu", lub jak kto woli "Spider-Man: No Way Home" wyreżyserowany przez Jona Wattsa to trzecia część serii o tytułowym bohaterze z uniwersum Marvela. Scenariusz do filmu powstał na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel Comics i wchodzi w skład IV Fazy MCU. Fabuła opowiada dalszą część historii Spider-Mana, którego tożsamość została ujawniona. Niestety, na skutek tego na świecie dzieje się więcej złego, niż dobrego.

fot. materiały prasowe

Premiera filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" odbyła się 17 grudnia. Film można zobaczyć podczas seansów zorganizowanych w sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, HBO GO, CDA Premium, Player czy Disney Plus.

Zobacz również:

Można się jednak spodziewać, że w przyszłości się to zmieni. W końcu poprzednie części Człowieka-Pająka można obejrzeć w ramach abonamentu zarówno na Playerze, jak i platformie Netflix. Ponadto fanom z pewnością nie umknął fakt, że "Spider-Man" jest częścią Marvel Cinematic Universe, a ten z kolei jest udostępniony w ramach Disney+. Niestety, na ten moment wyjątek od reguły stanowi właśnie seria o historii Petera Parkera. Sprawdź, jak oglądać filmy i seriale na Disney Plus, tutaj.

Spider-Man: Bez drogi do domu

reż. Jon Watts

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Mana tożsamość naszego przyjaznego bohatera z sąsiedztwa zostaje ujawniona, co powoduje konflikt jego obowiązków związanych z byciem superbohaterem oraz normalnym życiem i naraża na ryzyko tych, na których mu najbardziej zależy. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc w odbudowie jego sekretu, zaklęcie rozdziera dziurę w ich świecie, uwalniając najpotężniejszych złoczyńców, którzy kiedykolwiek walczyli ze Spider-Manem w dowolnym wszechświecie. Teraz Peter będzie musiał stawić czoła największemu dotychczas wyzwaniu, które na zawsze zmieni nie tylko jego własną przyszłość, ale także przyszłość Multiverse.