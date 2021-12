Spider-Man: Bez drogi do domu - najlepsze komentarze fanów

Już dziś odbywa się kinowy debiut długo wyczekiwanego filmu "Spider-Man: No Way Home". Nie da się ukryć, że reakcje widzów są różne. Wybraliśmy więc najciekawsze tweety i komentarze, by podsumować debiut tej niesamowitej produkcji Marvela. Uwaga na spoilery!

Tytuł "Spider-Man: Bez drogi do domu", lub jak kto woli "Spider-Man: No Way Home" wyreżyserowany przez Jona Wattsa to trzecia część serii o tytułowym bohaterze z uniwersum Marvela. Scenariusz do filmu powstał na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel Comics i wchodzi w skład IV Fazy MCU. Fabuła opowiada dalszą część historii Spider-Mana, którego tożsamość została ujawniona. Niestety, na skutek tego na świecie dzieje się więcej złego, niż dobrego.

fot. ze zwiastuna

Siedemnastego grudnia w południe odbyła się premiera filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu", który jest trzecią częścią serii. Przypominamy, że ostatnia część zakończa się niezwykle brutalnie i niespodziewanie. Jak się okazuje, kontynuacja produkcji wywołała w fanach rozmaite i skrajne emocje, których upust możemy obserwować drogą tweetów i memów. Oto najlepsze z nich:

anyone selling a fresh pair of eyes? because i need to experience NWH for the first time again. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/pl3KkGNSP7 — grace. (@graciedeveneyxx) December 15, 2021

Thinking about watching #SpiderManNowWayHome for the 2nd time pic.twitter.com/GbJmLocFm6 — ConiplierGaming (@coniplier) December 27, 2021

