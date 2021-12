"Spider-Man: Daleko od domu:": Czy zobaczymy mroczną stronę Petera Parkera?

Tom Holland udzielił ciekawej wypowiedzi na temat granej przez niego postaci.

Fani produkcji z uniwersum Marvela odliczają zapewne dni do premiery Spider-Man: Bez drogi do domu. Film ma trafić na kinowe ekrany już 17 grudnia. Nie dziwi nas więc, że zainteresowanie wokół niego jest coraz większe. Wiąże się to także ze zwiększoną aktywnością aktorów w nim grających w mediach, którzy udzielają kolejnych przedpremierowych wywiadów. W jednej z takich rozmów mogliśmy usłyszeć ciekawą wypowiedź Toma Hollanda, czyli odtwórcy głównej roli w filmie.

Spider-Man znany jest jako nastoletni bohater z nadludzkimi mocami, który stara się wszędzie widzieć pozytywy. Do tej pory pozostawał także anonimowy. To jednak zmieniło się w ostatnich scenach Spider-Man: Daleko od domu, kiedy Mysterio wyjawił światu, że to właśnie Peter Parker jest Spider-Manem. Być może to właśnie ta sytuacja oraz presja, pod jaką znajdzie się młody bohater wpłynie na zmianę jego zachowania.

Zobacz również:

Tom Holland w jednym w ostatnich wywiadów powiedział, że w nadchodzącym filmie zobaczymy, że Peter Parker także potrafi być zły, a fani zobaczą w filmie coś, co ich zaszokuje. W podobnym tonie wypowiadała się także Zendaya, czyli odtwórczyni roli MJ. Aktorka twierdziła, że zobaczymy o wiele więcej oblicz Petera oraz innych bohaterów. Będą oni musieli zmagać się bowiem z presją z wielu stron, z którą do tej pory nie mieli do czynienia.

Czy oznacza to, że Spider-Man przestanie być przyjaznym superbohaterem z sąsiedztwa? Wszystko wskazuje na to, że tak. Przedstawione w filmie wydarzenia także zmuszą bohatera do walki na niespotykaną dotąd dla niego skalę.

Spider-Man: Daleko od domu

Kiedy cały świat dowiaduje się, że pod maską Spider-Mana skrywa się Peter Parker, superbohater decyduje się zwrócić o pomoc do Doktora Strange'a. Nie wszystko idzie jednak po ich myśli, co sprowadza na nich jeszcze większe problemy.