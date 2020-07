Spider-Man Miles Morales na PS5 będzie dość krótką przygodą, poznaliśmy długość gry

Studio Insomniac Games podzieliło się z nami kolejnymi informacjami na temat tytułu na wyłączność PlayStation 5 - Spider-Man Miles Morales. Fani "pajączka" mogą być rozczarowani.

Brian Horton - dyrektor kreatywny gry Spider-Man Miles Morales, we wpisie na oficjalnym blogu PlayStation zdradził kilka nowych szczegółów na temat gry.

Przede wszystkim, podkreślił on (po raz kolejny), że Spider-Man Miles Morales to samodzielny tytuł na wyłączność PS5, a nie jak sugerowały niektóre media - jedynie dodatek do wydanego w 2018 roku Marvel's Spider-Man. Produkcja ta nie jest również w żaden sposób kontynuacją historii Petera Parkera. Horton zdradził, że nowa odsłona Spider-Mana to bardziej spin-off i jest tym dla serii o "Człowieku Pająku", czym była gra Uncharted: The Lost Legacy dla przygód Nathana Drake'a.

Wiemy, że wielu z was chce wiedzieć, jak duża jest ta gra. Nasz zespół w Insomniac pracuje niezwykle ciężko, aby zapewnić wam fantastyczną przygodę Milesa Moralesa, odkąd zakończyliśmy prace nad Marvel’s Spider-Manem. Doświadczycie z Milesem pełnej historii, która pod względem ogólnego zakresu bardziej przypomina grę taką jak Uncharted: The Lost Legacy. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales to ważne, szczere, emocjonalne i niezbędne doświadczenie w rozszerzaniu uniwersum Marvel's Spider-Mana. Mamy nadzieję, że będzie takie również dla Was. - Brian Horton

Oznacza to, że możemy spodziewać się zabawy na 7-10 godzin, oczywiście nie licząc aktywności pobocznych, których z całą pewnością nie zabraknie.

Spider-Man Miles Morales zadebiutuje na rynku wraz z konsolą PlayStation 5. Kiedy to dokładnie nastąpi? Tego niestety nie wiemy, ale według ostatnich spekulacji PS5 trafi na sklepowe półki 27 listopada.

