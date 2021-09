Spider-Man: No Way Home - przecieki, plotki, oficjalne informacje [10.09.2021]

Studio Marvel dosyć skąpo informuje o kontynuacji historii o Spider-Manie, jednak w Internecie i tak pojawiają się różne plotki. Wszystkie z nich zebraliśmy dla Was w jednym miejscu. Czego możemy się spodziewać?

Spis treści

O filmie, który został zapowiedziany na grudzień 2021 wiemy niewiele. Do tej pory nie ma podanego nawet oficjalnego tytułu produkcji, jednak fani nadali jej roboczą nazwę „Spider-Man 3”. Mimo wszystko w Internecie krążą różne informacje, które, niestety, są sprzeczne same ze sobą. Wszystkie te plotki zebraliśmy dla Was z jednym miejscu i cały artykuł będziemy aktualizować na bieżąco.

Tytuł

Tak jak pisaliśmy w naszym artykule zbiorczym o zapowiadanych premierach produkcji z uniwersum Marvela, możemy spodziewać się, że tytuł filmu o Spider-Manie będzie zawierał słowo "dom". Sugestia jest o oczywista, kiedy zdamy sobie sprawę, że poprzednie odsłony nazywały się kolejno "Spider-Man: Powrót do domu" oraz "Spider-Man: Daleko od domu".

Aktualizacja 25.02.2021

Znamy już oficjalny tytuł filmu, który brzmi "Spider-Man: No Way Home". Ponadto został udostępniony oficjalny teaser produkcji, gdzie widzimy Toma Hollanda, Jacoba Batalona oraz Zendayę. Trzeba przyznać, że zwiastun tego co nas czeka jest wyjątkowo zabawny. Sprawdźcie sami klikając w wideo poniżej.

Fabuła

Wydarzenia z filmu „Spider-Man 3” mają zostać umieszczone w 4 fazie MCU, a przynajmniej tak donosi Mikey Sutton. Zdarzało mu się dostarczać informacje na temat produkcji Marvela, które okazywały się prawdziwe. Można więc powiedzieć, że na jego słowie warto polegać - nie są to jednak oficjalne dane. Studio Marvel milczy, a fani są łapczywi na chociaż skąpe informacje. Niestety, w tym przypadku prowadzi to do szumu medialnego i ogromu sprzecznych i niepotwierdzonych informacji.

Kolejną niepotwierdzoną informacją jest plotka, że Marvel ma zamiar wprowadzić postaci takie jak: X-Meni, Fantastyczna Czwórka oraz Deadpool. Trudno powiedzieć w jaki sposób miałoby to zgrywać się fabularnie, jednak stworzenie złożonej sieci linii czasowych oraz uniwersów mogłoby urozmaicić całą historię - jeżeli oczywiście byłby to udany mix.

Inna plotka za to mówi o tym, że fabuła będzie nawiązywać do serialu animowanego Spider-man, w którym przedstawiono tzw. Spider-verse, gdzie bohater przemieszczał się pomiędzy wymiarami. Jednak czy jest to możliwe, żeby film wzorował się na innej produkcji? Ciężko powiedzieć.

Oprzyjmy się więc na informacjach, które ostatnio podał aktor, Tom Holland. Warto podkreślić, że aktor jest znany z długiego języka i zdarzyło mu się w przeszłości spoilerować tytuły nad którymi pracował. Tym razem w czasie krótkich wywiadów zdarzyło mu się mówić o „najlepszym solowym superbohaterskim filmem w historii”. Czy znaczy to, że sugestie dotyczące fabuły filmu były do tej pory nietrafione? Być może. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że produkcja zdecydowała się nie informować aktora w pełni o planach na film. W takim wypadku nie mógłby zaspoilerować czegoś, czego nie wie.

To czego z pewnością możemy się spodziewać i czego w sumie oczekujemy to to, że istotną kwestią w filmie będzie reakcja społeczeństwa na ujawnienie tożsamości bohatera i jego wrobienie w morderstwo Mysterio.

Aktorzy

Do tej pory lista potwierdzonych aktorów jest bardzo niewielka. Wiadomo tylko tyle, że główną rolę tytułowego Spider-Mana zagra Tom Holland, a towarzyszyć mu będą Zendaya, Jamie Foxx oraz Jacob Batalon.

Zendaya wcieli się w Michelle „MJ” Jones, tak samo jak w poprzednich filmach o Spider-Manie. Ostatnimi czasy grywała w takich produkcjach jak „Euforia” oraz „Malcolm i Marie”. Kolejny aktor, Jamie Foxx ma zagrać rolę Electro, podobnie jak miało to miejsce w „Niesamowity Spider-Man 2”. Ponadto aktor w swoim dorobku artystycznym ma również kreacje w produkcjach takich jak: „Ray”, „Solista”, „Django”, „Szefowie wrogowie 2”. Ostatni z aktorów, Jacob Batalon grywał już w wielu filmach w uniwersum Marvela, a postacią, w którą się wciela jest Ned Leeds.

Electro

Jeżeli zaś mówić o aktorach niepotwierdzonych to sprawa jest bardziej skomplikowana. Do tej pory wydawało się, że w tworzenie filmu „Spider-man 3” mają zostać zaangażowani wszyscy aktorzy, którzy w swojej karierze odgrywali rolę Spider-Mana. Według plotki, pojawić się mieli Tobey Maguire oraz Andrew Garfield. I tej informacji łapczywie trzymali się wszyscy fani, gdyż takie spotkanie trójki bohaterów mogłoby być fenomenalne. Niestety, w sprawie ich angażu toczy się aktualnie spora kontrowersja, ze względu na to Tom Holland zaprzeczył, aby aktorzy mieli pojawić się w filmie.

"Nie, nie pojawią się w tym filmie. Chyba, że ukrywają przede mną coś tak ważnego, co byłoby raczej niemożliwe. Ale na obecny moment mogę zapewnić, że będzie to tylko kontynuacja losów tego Spider-mana" - podsumował Holland.

Czy oznacza to, że produkcja zdecydowała się nie informować go o obsadzie filmu, by nic mu się przypadkiem nie wymsknęło?

Ponadto na łamach różnych portali pojawiają się informacje, że w filmie pojawią się również tacy aktorzy jak: Kirsten Dunst (Mary Jane Watson w trylogii Sama Raimiego), Emma Stone (Gwen Stacy w Niesamowitym Spider-Manie), a także Alfred Molina (Doctor Octopus). Nie są to jednak dane oficjalne.

Aktualizacja 06.05.2021

Jakiś czas temu został przeprowadzony wywiad online z Andrew Garfieldem przez Katie Krause. W rozmowie kobieta zapytała go między innymi o plotki związanie z filmem "Spider Man: No Way Home". Niespodziewanie aktor zaprzeczył wszystkim doniesieniom. W takim wypadku, Andrew Garfield nie wróci jako Peter Parker w najnowszej produkcji.

Another clip of Andrew Garfield denying #SpiderManNoWayHome rumours.



"It’s not something i’ve been asked about" pic.twitter.com/otF3BivH6r — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) May 5, 2021

Data premiery

Jedyne co jest pewne, to data premiery, która ma mieć miejsce w 2021 roku. Na stronie Filmweb podany jest nawet konkretny dzień, którym jest 17 grudnia 2021. Mamy nadzieję, że faktycznie uda się wyprodukować film w tak stosunkowo krótkim czasie bez zbędnych przeszkód i niespodzianek, byśmy mogli już w grudniu cieszyć się kolejną częścią przygód Spider-Mana.

Aktualizacja 16.07.2021

Dziś miała odbyć się kinowa premiera filmu "Spider-Man: No Way Home", i tak by się stało, gdyby nie opóźnienia spowodowane pandemią. W związku z tym na debiut przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać aż do 17 grudnia 2021 roku.

Aktualizacja 24.02.2021 - Tom Holland podał tytuł filmu!

Tom Holland, aktor odgrywający rolę głównego bohatera Spider-Mana na swoim Instagramie podzielił się tytułem filmu, którego roboczo nazywamy "Spider-Man 3". Jak się okazuje, nie tylko on, bo tytułem podzielił się również Jacob Batalon oraz Zendaya. Problem polega jednak na tym, że każdy z aktorów podał inną nazwę! Co ciekawe, tytuły mają jeden punkt wspólny, czyli słowo "home". Zarówno Tom Holland jak i Jacob Batalon oraz Zendaya w komentarzach nie kryli oburzenia i zdziwienia, że ich tytuły się różnią.

Tom Holland and Jacob Batalon woke up and chose CHAOS today. #SpiderMan3 pic.twitter.com/RQ7Y4oSZBT — alias - WV SPOILERS (@itsjustanx) February 23, 2021

Nie wiadomo, czy jest to zwyczajny żart z namolnych ciekawskich ze strony aktorów, czy może nawiązanie do długiego języka Toma Hollanda. Jedno jest pewne - film zyskał na popularności, a i grono podekscytowanych fanów bardzo się rozszerzyło. Warto dodać, że na Twitterze powstała nawet nitka, na której widzowie dzielą się swoimi pomysłami na tytuł. Najciekawsze propozycje to: "Work from Home" oraz "Home Alone".

Ponadto w Internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu. Na zdjęciach widzimy Jacoba Batalona, Zendayę oraz Toma Hollanda. Trzeba przyznać, że prezentują się naprawdę nieźle!

Aktualizacja 26.02.2021 - Informacje z planu

Tom Holland w jednym z wielu wywiadów opowiadał jak musiał przygotowywać się do kręcenia filmu "Spider-Man: No Way Home".

„Musiałem podnieść głos o kilka oktaw wyżej, gdy razem z Zendaya musieliśmy wrócić do grania tych naiwnych, czarujących nastolatków... Kręciliśmy scenę, w której wracamy do szkoły”.

Nieświadomie aktor zdradził, że wraz z Zendayą grali scenę, w której grają młodszych od siebie. Jaką rolę w całej historii odgrywa ta scena? Przekonamy się dopiero po premierze filmu.

Tom Holland talks about how he had to adjust while filming #SpiderManNoWayHome.



"I had to lift my voice up a couple of octaves higher and we both [Zendaya] had to go back to playing these naive, charming teenagers... We were filming a scene where we go back to school." pic.twitter.com/xQ1t5qXCvt — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) February 26, 2021

Aktualizacja 03.03.2021 - Zdjęcia z planu

Do Internetu przeciekły kolejne shoty z planu. Na zdjęciu widzimy kaskadera Toma Hollanda, Luke'a, który odgrywa sceny lotu charakterystycznego dla Spider-Mana. Mężczyzna ubrany jest w specjalny strój, który później będzie przerabiany w postprodukcji na strój superbohatera.

A new set picture of Tom Holland’s stunt double Luke!????????#SpiderMan3

via @/AtlantaFilming on instagram pic.twitter.com/NtZS3njQ4N — Spider-Man: No Way Home updates (@updates_sm3) March 2, 2021

Aktualizacja 09.03.2021 - Spider-Man podzielony na dwie części?

Pojawiła się plotka, że Sony wraz z Marvelem chce podzielić Spider-Mana na dwie różne franczyzy w ramach MCU. Jak się okazuje, jeden film ma śledzić losy starszego Petera Parkera na uniwersytecie, a drugi skupi się na Milesie Moralesie, czyli alter-ego Spider-Mana zwanego Ultimate Spider-Manem. Jest on superbohaterem działającym dawniej w uniwersum o nazwie Ziemia-1610, a po Secret Wars przeniósł się do głównego uniwersum Marvela. Swojego czasu należał do organizacji takich jak Young Ultimates, i to właśnie w filmie o takim tytule ma się pojawić.

RUMOR: It's being reported that Sony/Marvel is looking to split Spider-Man into two different franchises, within the MCU!



One will follow an older Peter Parker in university, and the other will focus on Miles Morales (who will reportedly be in the Young Avengers) pic.twitter.com/tnqNUoTwsB — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) March 9, 2021

Aktualizacja 25.03.2021 - Zdjęcia i filmy prosto z planu!

Nakręcić film, który składa się w większości z efektów specjalnych to nie lada sztuka. W przypadku "Spider-Man: No Way Home" nie mogło dziać się to bez rozmachu. Otóż twórcy kręcą film na ogromnym stadionie, na którym umieszczono wielkie, niebieskie ściany znane specjalistom jako blue screeny. Taka technika zastosowana przy kręceniu pozwala na wyróżnienie postaci, dzięki czemu na etapie postprodukcji łatwo jest podmienić niebieskie tło na inny obraz.

New video from the set of #SpiderManNoWayHome! pic.twitter.com/ZqYDcLAbMW — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) March 23, 2021

Pojawiły się informacje, że w ostatnim czasie na planie działy się dziwne rzeczy. Otóż przeciekła wiadomość, że podczas nocnych prac kaskaderzy byli zrzucani z platformy. Najprawdopodobniej takie nagrania są potrzebne do jakiejś sceny, która później zostanie wykorzystana w filmie. Być może będziemy mieli okazję obejrzeć trzęsienie ziemi, albo inną tego typu katastrofę? Przekonamy się po premierze.

New set photos & shooting descriptions for No Way Home!



- During an overnight shoot, they dropped people from a platform

- The set included an NYC street pole labeled "8th Avenue"

- The set was mainly blue screens & cranes



via: @/__.Kaylahh__ (Instagram)#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/rbq7gNJJRX — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) March 24, 2021

Aktualizacja 5.07.2021 - Rocznica

Dziś, tyle, że w roku 2017 do kin wszedł film Spider-Man: Homecoming. Z tej okazji przypomnijmy o czym jest i gdzie go obejrzeć.

Peter Parker pod okiem swojego mentora Tony'ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu przestępcy Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla najbliższych Spider-Mana.

Reżyser: Jon Watts

Jon Watts Scenariusz: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

John Francis Daley, Jonathan Goldstein Gatunek: Akcja

Akcja Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Uniwersum: Marvel

Marvel Kategoria wiekowa: 13+

Film legalnie można obejrzeć na takich platformach jak: Player oraz iTunes Store.

Aktualizacja 20.07.2021 - Promocja filmu

Do czasu premiery filmu Spider-Man: No Way Home jeszcze trochę czasu, jednak Amerykanom nie przeszkadza to we wczesnym rozpoczęciu akcji promocyjnej. Okazuje się, że w sklepach pojawiły się tam różnorakie gadżety związane z tytułowym bohaterem. Na jednym z filmów udostępnionych w Internecie możemy zobaczyć maskę Spider-Mana, którą można kupić w sklepie. Trzeba przyznać, że prezentuje się to interesująco. Ciekawe, czy w Polsce zostanie zaplanowana podobna akcja?

Spider-Man No Way Home promotion is in full swing as toys using the "No Way Home" title are starting to appear in American Stores! ???? pic.twitter.com/jxuoNRGjA8 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) July 20, 2021

Aktualizacja 20.08.2021 - Nowe informacje dot. zwiastuna

Siedemnastego grudnia tego roku odbędzie się kinowa premiera filmu "Spider-Man: No Way Home", jednak twórcy do tej pory nie udostępnili żadnego zwiastuna. Taka sytuacja mocno niepokoi fanów Marvela, którzy dzielą się swoimi obawami w Internecie. Efektem tego jest komentarz szefa Marvel Studios, Kevin Feige, który poinformował, że film promocyjny jest w drodze i niedługo będzie dostępny online. W rozmowie z przedstawicielem ComicBook, mężczyzna zagwarantował, że pojawi się on przed premierą filmu.

Aktualizacja 24.08.2021 - Oficjalny zwiastun!

Szef Marvel Studio, Kevin Feige spełnił swoją obietnicę. Dziś twórcy udostępnili oficjalny zwiastun filmu! Komentarze pod opublikowanym na serwisie YouTube wideo są prawie jednoznaczne - fani są zachwyceni tym, co ich czeka po premierze.

To będzie bardzo dobry film - podzielił się jeden z użytkowników.

Zresztą, przekonajcie się sami oglądając zwiastun poniżej.

Aktualizacja 26.08.2021 - Nowy rekord

Według najnowszych informacji, zwiastun filmu "Spider-Man: No Way Home" pobił 24-godzinny światowy rekord w liczbie najchętniej oglądanych i komentowanych zwiastunów w historii. Wyprzedził on zapowiedzi takich hitów jak: "Avengers: Koniec gry" oraz "Avengers: Wojna bez granic". To ogromne osiągnięcie, na pobicie rekordu przyszło nam czekać prawie trzy lata!

Ranking najczęściej oglądanych zwiastunów w ciągu 24-godzin

Aktualizacja 10.09.2021 - Najbliższe premiery

Spider-Man to jeden z najbardziej popularnych bohaterów znanych z komiksów wydawanych przez Marvel Comics. W związku z tym twórcy zaplanowali dla fanów kilka premier, któe nie pozwolą nam zapomnieć o nim nawet na chwilę. W ciągu najbliższych dwóch lat pojawią się aż trzy produkcje związane z historią Petera Parkera. Mowa o aż dwóch filmach "Spider-Man: No Way Home" i "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2" oraz jednej grze komputerowej Spider-Man 2.

Spider-Man: No Way Home - 17 grudnia 2021

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 - 2022

Spider-Man 2 - 2023

