Spider-Man: No Way Home - rekord oglądalności pobity!

Najnowszy zwiastun filmu "Spider-Man: No Way Home" pobił rekord oglądalności. Jak bardzo?

"Spider-Man: No Way Home" to amerykański film akcji, do którego scenariusz został napisany przez Chrica McKenna oraz Erika Sommersa na podstawie komiksów o superbohaterach wydawnictwa Marvel Comics. Reżyserem produkcji jest Jon Watts, podobnie zresztą jak dwóch poprzednich części "Spider-Man: Homecoming" oraz "Spider-Man: Daleko od domu". Dwa dni temu twórcy udostępnili oficjalny zwiastun promujący produkcję na serwisie YouTube, a dziś dowiadujemy się, że pobił on rekord oglądalności!

Według najnowszych informacji, zwiastun filmu "Spider-Man: No Way Home" pobił 24-godzinny światowy rekord w liczbie najchętniej oglądanych i komentowanych zwiastunów w historii. Wyprzedził on zapowiedzi takich hitów jak: "Avengers: Koniec gry" oraz "Avengers: Wojna bez granic". To ogromne osiągnięcie, na pobicie rekordu przyszło nam czekać prawie trzy lata! Powołując się na źródło, w pierwszej dobie zwiastun został obejrzany 355,5 miliona razy. Dla przypomnienia, premiera filmu odbędzie się 17 grudnia tego roku.

