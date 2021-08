Spider-Man: No Way Home - zobacz zwiastun!

Dzisiaj opublikowany został pełen zwiastun nadchodzącego widowiska Marvela! Kiedy premiera?

Marvel Entertainment opublikowało dzisiejszej nocy zwiastun zbliżającego się widowiska Spider-Man: No Way Home. Zobaczcie go poniżej:

Zwiastun potwierdza nam część dotychczasowych plotek i zdradza nieco fabuły. W ostatnich scenach poprzedniej części przygód Petera Parkera, czyli Spider-Man: Daleko od domu, świat dowiedział się, kim jest Spider-Man. Mysterio zdradził światu tożsamość człowieka pająka oraz obarczył go winą za wydarzenia, które miały miejsce w filmie. Teraz młody superbohater musi zmierzyć się z rzeczywistością, z czym nie radzi sobie zbyt dobrze. Chcąc powrócić do poprzedniego stanu, w którym nikt nie wiedział, kto kryje się za maską Spider-Mana i chronić MJ, swoją rodzinę i przyjaciół, prosi o pomoc Doktora Strange'a. Jak już zapewne się domyślacie, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem czarodzieja.

Spider-Man: No way home kontynuuje wątki rozpoczęte w poprzedniej części. Zobaczymy więc wiele znanych twarzy. Na naszych ekranach ponownie zagoszczą Tom Holland, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon oraz Marisa Tomei. W filmie pojawi się także Benedict Cumberbatch, czyli Doktor Strange. Fani komiksów będą także zadowoleni, ponieważ w filmie pojawią się wcześniejsi przeciwnicy człowieka pająka. W zwiastunie mogliśmy zobaczyć Alfreda Molinę, wcielającego się w Dr. Octopusa, a zaznaczona została także obecność Zielonego Goblina, chociaż ten na ekranie się nie pojawił. Wedle wcześniejszych plotek w tej roli ponownie pojawić ma się Willem Dafoe.

Rozczarowani zapewne będą także fani, czekający na pojawienie się trzech Spider-Manów w osobach Toma Hollanda, Toby'ego Maguire'a i Andrew Garfielda na jednym ekranie. Zwiastun skupił się jedynie na losach Petera Parkera granego przez Hollanda.